Bilal Erdoğan: Başka yerde hata ve sorun görmeye artık son verin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, her şeyi devletten beklemenin yanlış olduğunu belirterek, "Başka yerde hata ve sorun görmeye artık son verin. Her şeyi devletten, siyasetten beklemek... Bunları geçmiş olmamız lazım. Artık ümmetin ayağa kalkmasının vakti geldi" diye konuştu.

'İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması'nda konuşan Bilal Erdoğan, vakfın son 2-3 yılda ciddi bir kurumsal dönüşüm geçirdiğini ve öğrencilere daha iyi şartlar altında, daha geniş ufuklar açmanın mücadelesini verdiklerini söyledi.

İnsanlara ciddi bir karamsarlık pompalandığına şahit olduğunu anlatan Erdoğan, "Bu karamsarlıklar bazen eleştirel bir tezahürle, bazen yermeyle, bazen de ciddi zanlarla karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda birisiyle ilgili olumlu bir zan işittiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Erdoğan, "Karamsarlık işi Müslümanlara yakışmaz. Bu inceliği yaşatamıyoruz. Vefa göstermede sınıfta kalıyoruz. Makamın, mevkinin hakkını vermekte çok böbürlenebiliyoruz. Bu kadar kutlu yükün taşıyıcısı olma iddiasında olan bizler, bu konularda birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek zorunda değil miyiz? Birbirimizi uyarabilmek, ikaz edebilmek zorundayız. Şu zamanın hastalıklarından kaçınmada buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Bizi geçmeye şartlanmış çocukları yetiştirmeye mecburuz. Bizim hocalarımızdan beklentimiz bu" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu çocukları gerçek anlamda ilme kanalize etmeliyiz. Bizim gerçekten ilme talip olan çocuklara ihtiyacımız var. Büyük İslam düşünce adamlarından elde ettiğimiz birikim zaten dünyaya birçok açılımları sunacak potansiyele sahip ama daha onları da iyi tanıyan fikri çerçeve ürünü öğrenci yetiştirebilmiş değiliz."

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorumluluğumuz büyük. Başka yerde hata ve sorun görmeye artık son verin. Her şeyi devletten, siyasetten beklemek… Bunları artık geçmiş olmamız lazım. Devlet de siyaset de bu toplumun huzuru için üstüne düşenleri yaptı. Artık toplumun, Müslümanların üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Asıl büyük cihat kendi nefislerimizle olan cihat. Dönüp kendimize bakalım, hatalarımızı görmeye çalışalım. Artık ümmetin ayağa kalkmasının vakti geldi. 2019 yılın ümmete hayırlar getirmesini Rabbim'den temenni ediyorum."