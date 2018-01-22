Bilal Erdoğan, Afrin'de kullanılan İHA'ların kontrol merkezinde...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) kumanda merkezine gitti.

İHA'ları üreten firmanın sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, İHA kumanda merkezinden fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar da Bilal Erdoğan'ın da olduğu görüldü.

Bayraktar, "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız" mesajıyla fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldı.