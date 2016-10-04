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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bilal Erdoğan: 15 Temmuz gösterdi ki bizim gidecek yerimiz yok

“Dara düştüğümüzde çalacağımız kapımız yok”

04 Ekim 2016 23:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bu ülke 80 milyonuyla bizim ülkemizdir. 15 Temmuz gösterdi ki bizim gidecek yerimiz yok, dara düştüğümüzde çalacağımız kapımız yok" dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından çıkarılan "Sade Soda" dergisi Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, kendisinin de öğrencilik döneminde arkadaşlarıyla dergi çıkardığını belirterek, "İlk sınıf dergimizin ismi Gülnihal idi. Devekuşu'nun kapağında gördüyseniz Çeçenistan'ın bombalandığı yıllarda çıkan bir dergiydi. Bizim dergimiz de Bosna-Hersek'in bombalandığı yıllarda çıkmaya başlamıştı. O zaman 300 dergi basıp, satış, reklam gelirini Bosna-Hersek'e göndermiştik" dedi.

 

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