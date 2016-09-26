Bilal Erdoğan 15 Temmuz gecesini anlattı: 1-2 dakikalık telaş yaşadım, mahpus olmak söz konusuydu

Cumhurbaşkanı ayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını "İlk anda hemen en kötü senaryoyu aklımdan geçirdim. 1-2 dakika bir telaş yaşadım. Eşim de yanımdaydı. En kötü senaryoyu hazmettim. Şehit olmak iyi senaryo da mahpus olmak, ailenizden ayrılmak söz konusu" ifadeleriyle anlattı.

Yeni Şafak'tan Emeti Saruhan'a konuşan Bilal Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"1-2 dakika telaş yaşadım"

"İtimat ettiğim biri 'Bir tuhaflık var' diye mesaj attı. O mesajı aldığımda darbe olduğuna kesin olarak inandım. Ailemle beraberim, darbe oluyor. İlk anda hemen en kötü senaryoyu aklımdan geçirdim. 1-2 dakika bir telaş yaşadım. Eşim de yanımdaydı. En kötü senaryoyu hazmettim. Şehit olmak iyi senaryo da mahpus olmak, ailenizden ayrılmak söz konusu. Yollar epey sıkışık olduğu için ara yollardan, çevrelerden dolanarak saat 2,5 gibi varabildik havaalanına."

"Helikopter silah doğrultmuştu"

Tarabya Köşkü çevresinde helikopterin silahlarını köşke doğrultarak uçtuğunu açıklayan Erdoğan, "Havaalanına vardığımızda Cumhurbaşkanımız geldi ve F-16'ların alçak uçuş, sonik patlama yaptıkları şeyi orada birkaç kere daha yaşadık. O arada eşim ve çocuklarım da aynı şeyi Tarabya'da yaşadı. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gün aydınlanırken, Cumhurbaşkanımız daha oradayken bir helikopter çevremizden tur attı. Bir ara camı araladım ve helikopteri silahları bize doğrultulmuş şekilde geçerken gördüm. Bu helikopter kim, düşürebilir miyiz diye düşünürken etrafta siviller olduğu için bir şey yapılmadı. Öyle orada bir endişe ettik doğrusu" diye konuştu.

"Kararlılıkla tankın karşısına çıkar"

"Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten İstanbul'a uçakla gelmesi beni tedirgin etti" diyen Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kararlılıkla tankın karşısına çıkacak bir Cumhurbaşkanı olduğu için o kararını sorgulamadım. Öyle bir Cumhurbaşkanı olduğu için insanlar tankın karşısına çıktı. Böyle imtihanları yaşaya yaşaya Allah bize dayanma gücü vermiş demek ki."