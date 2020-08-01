Bikinili ve alkollü pozların 'doktorlar için profesyonellik dışı' olduğunu savunan makaleye tepki: Sürekli beyaz önlüğümü mü giymem gerekiyor?

Genç cerrahların sosyal medyada yaptıkları bikinili ve alkollü paylaşımların 'profesyonellik dışı' olduğunu savunan bir makale, sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Pek çok genç doktor, makaleye tepki olarak bikinili ve mayolu fotoğraflarını paylaşırken kıdemli doktorlar da genç meslektaşlarına katıldı.

Indy100'ün aktardığı habere göre, Journal of Vasculer Surgery dergisinde yayımlanan "Genç damar cerrahları arasında sosyal medya içeriklerinde profesyonellik dışı paylaşımların yaygınlığı" başlıklı makale, tepki çekti. Makalede, genç doktorların sosyal medyada paylaştığı bikinili ve mayolu fotoğraflar ile alkol içeren paylaşımların 'profesyonellik dışı' olduğu savunuldu.

Makalenin ardından "Medbikini" sloganıyla yüzlerce doktor sosyal medyada bikini giydikleri fotoğrafları paylaşarak giydikleriyle mesleklerindeki yeterliliklerinin bir ilgisi olmadığı mesajını verdi.

"Cerrahlar bikini giyebilir"

Bazı doktorlar da makaleye tepki verdikleri paylaşımda meslek hayatında yaşadıkları cinsiyetçi olayları aktardılar.

"Bir çift 'profesyonellik dışı' obstetrik jinekolog. Ancak yalnızca birimiz hastaların önünde 'tatlım, çocuk, balım' diye çağırıldık"

"Kadın düşmanlığı orta çağdan. 'Profesyonel' olarak adlandırılmak için sürekli beyaz önlüğümü mü giyinmem gerekiyor? Eğlenceli, seksi, akıllı, çalışkan aynı anda var olabilir. Boş zamanımda plajda bikinimi giyebilir ve iş yerinde hırslı ve çalışkan bir doktor olabilirim"

Genç doktorların başlattığı kampanyaya kıdemli meslektaşları da destek verdi.

"Bikiniyle çekilmiş bir selfie buldum. Bunun kadın doktorlar için 'profesyonellik dışı' olduğunu söyleyen 28 yaşındaki 'araştırmacıya': Anneannen olacak yaştayım"

Araştırmanın 3 erkek tarafından sosyal medyada sahte hesaplar açarak yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada başlayan tepkinin üzerine Journal of Vasculer Surgery makaleyi çekti ve yayımlandığı için özür diledi. Makaleyi yazan kişilerden biri de özür dileyerek amaçlarının doktorları 'güçlendirmek' olduğunu söyledi.