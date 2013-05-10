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Yaşam

Bikinili pozu öğretmeni işinden etti

'Risk aldığımı biliyordum ama şansımı denemek istedim. Ayıp bir şey yapmıyorum'

10 Mayıs 2013 13:40

ABD’de bir öğretmenin katalog için çekilen bikinili pozları ortaya çıkınca işine son verildi.

Florida eyaletinde bir lisede İngilizce öğretmenliği yapan Olivia Sprauer, bikiniyle çektirdiği pozların ortaya çıkmasının ardından okuldan atıldı. Victoria James adıyla modellik yapan Sprauer, bir bikini katoloğunda yer almak için çekime davet edildi. İlk başta teklife tedirgin yaklaşan Sprauer, şansını denemeye karar verdi.

ntvmsnbc'nin Huffington Post’a dayandırdığı haberine göre, Sprauer “Risk aldığımı biliyordum ama şansımı denemek istedim. Ayıp bir şey yapmıyorum” şeklinde konuştu.

Fotoğrafları gören okul müdürü, Sprauer’in istifa etmesini istedi. Öğretmenlik kariyerine son veren Sprauer ise öğrencilerini dönem ortasında yalnız bırakmaktan mutsuz olduğunu dile getirdi.

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