Basın İlan Kurumu'dan Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün’e ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) 2019 yılındaki yönetim kurulu toplantısında verdiği ilan kesme cezaları bu ay BirGün’e uygulanmaya başlandı. BİK, BirGün’e sadece bu ay 22 gün ilan kesme cezası uygularken Cumhuriyet’e 74 günlük ilan kesme cezası, Sözcü’ye de 3 gün ceza verdi. Evrensel'in ise 2019 Eylül ayından beridir ilan cezası sürüyor. Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV, Tele1, Fox ve KRT’ye ceza verdi.

BİK ve RTÜK'ten gazetelere ve kanallara ceza. Sözcü gazetesine 4 günlük ilan ve reklam kesme cezası verdi. BirGün gazetesine ise bu ay 22 günlük ilan kesme cezası verildi. Evrensel ise 2019'dan bu yana ilan alamıyor. İlan ve reklam cezası bugün kaldırılsa bile Evrensel’in 2019’dan beri 103 günlük ilan kesme cezası bulunuyor.

"Cezalar dünya basın tarihine geçecek rekorda"

BİK ve RTÜK'ün verdiği cezaları hakkında Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, 'cezaların dünya basın tarihine geçecek rekorda' olduğunu söyledi. Küçükkaya Cumhuriyet’e 74 günlük resmi ilan cezası verildiğini açıklarken BİK ise yaptığı açıklamada cezanın 74 gün değil 35 gün olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Küçükkaya kesinleşmiş toplam cezaların 74 gün olduğunu, BİK’in 35 gün cezasıyla beraber, başka bir haberle ilgili mahkemeye yaptıkları itirazın da kabul edilmediğini onun cezasıyla beraber toplam cezaların 74 gün olduğunu ve böylece Cumhuriyet’e verilen cezaların 129 güne ulaştığını kaydetti.

"Ceza verilen haberler Fahrettin Altun ile ilgili"

Küçükkaya, ceza verilen haberlerin büyük çoğunluğunun İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la ilgili olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Fahrettin Altun ile ilgili olumsuz bir haber yaptığınızda dünya basın tarihine geçecek kadar ağır yaptırımlar uygularım’ diyen bir BİK yönetimi ile karşı karşıyayız. 40 yıl önce basın örgütlerine destek olmak için kurulan bir kurum bugün artık iktidara yakın isimlerle ilgili yapılan haberler için eleştirel basına sopa olarak kullanılıyor.”

Sözcüye İlan ve reklam kesme cezası

Evrensel'in haberine göre, BİK Sözcü Gazetesi'ne Saygı Öztürk’ün AKP’li Ali Ayvazoğlu’nun kamudaki yükselişiyle ilgili yazıları nedeniyle resmi ilan ve reklamların 4 gün süreyle kesilmesi cezası verdi. BİK'in, iki mahkemenin Öztürk'ün yazılarını “Basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek davayı reddetmesine rağmen ceza uyguladığı açıklandı. Öte yandan 2019'dan bu yana, Sözcü'ye 23 gün, Korkusuz'a da 39 gün ilan kesme cezası verildi. Aynı dönemde ceza miktarı da 1 milyon 200 bin lirayı geçti.



RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, Başkan Ebubekir Şahin’in “Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz” açıklamasına ilişkin, “Sadece 2021 kayıtları bile RTÜK Başkanı’nı yalanlıyor” diyerek 2021’de verilen cezaları Twitter'dan paylaştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sabah gazetesine yaptığı açıklamada “Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz. Bu, ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası. ‘Muhaliflere ceza veriliyor’ diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK'ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor. Biz her şeyin farkındayız” dedi.

Taşcı, Şahin’in bu sözleri üzerine “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Ceza verirken ‘muhalif-muhalif olmayan diye ayırmıyoruz’ demiş. Sadece 2021 kayıtları bile RTÜK Başkanı’nı yalanlıyor” dedi ve şu verileri verdi:

“Halk TV: 18, Tele 1: 15, Fox TV: 9, KRT: 8, A Haber: 0 (sıfır), TV24: 0, TVNET: 0, Ülke TV: 0, TGRT: 0, Kanal7: 0. Bu tablonun adını siz koyun!”