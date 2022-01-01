BİK Genel Müdürü Duran: İnternet medyası yasayla şekillenecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "inşallah internet medyası da bir yasayla şekillenecek" dedi.

Duran, "2,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım genel müdürlük görevini yürütüyorum. Kurumumuz kanun nezdinde devlet ve milletin değerlerine uyumlu ve ahlaki kurallara özen gösteren gazetelere ilan dağıtımını sağlıyor. Kurumumuz da bu ilanlar üzerinden aldığı yüzde 15'lik komisyonla kendi bütçesini oluşturuyor. Daha önce 41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye'ye yaydık. Artık tüm illerde BİK olarak yer aldık." ifadelerini kullandı.

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orman Park Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda konuşan Duran açıklamasına şöyle devam etti:

"Bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak"

"İnşallah internet medyası da bir yasayla şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak. Yazılı basında mesela kurumumuzdan ilan alınabilmesi için bekleme süresi olan 36 ay boyunca yayınlanma zorunluluğunun yanında belirli kadro ve kıstaslar var. Bu nedenle internet medyasında da böyle bir düzenleme olabilir. Yasa çıktığında biz de kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız"