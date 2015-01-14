'Biji Serok Apo' sloganı atmak suç değil

Gaziantep'te, katıldıkları Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" (Yaşasın Başkan Apo) sloganı atınca 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan 2 ayrı davada 1 ile 5 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanan 10 kişi beraat etti.

Mahkeme heyeti, yargılanan 10 kişinin attıkları sloganların, 'şiddet veya tehdit yöntemini teşvik edici olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı' kararına vardı.

CNN Türk'ün haberine göre, Gaziantep'te 2013 yılı Nisan ayında yapılan Nevruz kutlamalarına katılan Osman T., Aydın Vedat E., İlhan B. ve Yasemin E. ile Temmuz ayında yapılan BDP Şehitkamil İlçe binası açılışına katılan Mehmet E., Mehmet Salih K., Remzi A., Salih Y., Semra Ş. ve Tahir O. hakkında; Türkçe ve Kürtçe olarak attıkları "Biji Serok Apo" (Yaşasın Başkan Apo), "PKK halktır halk burada", "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları attıkları gerekçesiyle, Özel Yetkili Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 ile 5 yıl hapis cezası istemiyle açılan 2 ayrı davada tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları savunmalarında slogan attıklarını kabul ederken, bazıları ise suç unsuru oluşturan sloganları atmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyetinden 'ifade özgürlüğü' vurgusu

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla her iki dava da geçen yıl Mart ayında suç yeri olan Gaziantep'e gönderildi ve duruşmalar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, geçtiğimiz günlerde birkaç gün arayla gördüğü iki duruşmada da sanıkların oy birliğiyle beraatına karar verdi.

Her iki duruşmada da aynı gerekçelerle 10 kişinin beraatine hükmeden mahkeme heyeti; 'ifade özgürlüğü' vurgusu yaptığı kararını şöyle açıkladı:

"Sanıklara eylemin hukuki açıdan ceza sorumluluğunu yaratıp yaratmayacağının mahkememizce değerlendirilmesinde; sanıklara atılı eylemin sadece iddianamede yazılı sloganları atmaktan ibaret olduğu, olay yeri izleme ve görüntüleme tutanaklarından 3173 sayılı kanun kapsamında herhangi bir terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden nitelikte söz veya slogan atmadıkları, bu yönde bir icrai hareketlerinin bulunmadığı, olay yerinde sanıkların sarf ettikleri söz, söyledikleri şarkı ve attıkları sloganların kişisel düşünce, temenni ve kanaatlerini açıklamaktan ibaret olup, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca ceza sorumluluk gerektiren nitelik taşımadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarında teminat altına alınmış olan düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı kapsamında kaldığı anlaşıldığından sanıkların beraatına karar verilmiştir."

Mahkeme heyeti ayrıca; yargılama giderlerinin hazineye bırakılmasına ve duruşmalarda avukatla savunma yapan sanıklara da 3'er bin lira vekalet ücreti verilmesini oy birliğiyle karara bağladı.