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'Bihter', Afganistan'ı karıştırdı!

Aşk-ı Memnu, Afganistan’da büyük ilgi çekince diziyi ‘ahlaksız’ bulan radikal İslamcılar Taliban’a diziyi yayınlayan TV kanalını bombalama çağrısı yapt&

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Aşk-ı Memnu, Afganistan’da büyük ilgi çekince diziyi ‘ahlaksız’ bulan radikal İslamcılar Taliban’a diziyi yayınlayan TV kanalını bombalama çağrısı yaptı.



Afganistan’da izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi ülkede büyük bir tartışmanın başlamasına da sebep oldu. Yerel dilde dubaljal ABD elçiliği tarafından finanse edilen TOLO televizyonunda yayınlanan dizi, İslamcılar’ı öfkelendirdi. Bihter (Beren Saat) ile Afgan versiyonunda Behruz olan geçen Kıvanç Tatlıtuğ’un yasak aşkını konu eden ve haftada 5 bölüm olarak yayınlanan dizinin Afgan aile yapısına zarar verdiğini savunan Taliban yandaşları internette kampanya başlattı.

Global Post gazetesinin haberine göre “Eshq al Mamnou” adıyla yayınlanan diziyi ‘ahlaksızlık’ olarak nitelendiren radikal İslamcılar forumlara yazdıkları mesajlarda Taliban liderlerine TOLO’nun Kabil’deki binasına saldırıp bu dizinin yayınını engelleme çağrısı yapıyor. Gazetenin haberine göre ülkede Aşk-ı Memnu’nun yayınlandığı saatlerde adeta hayat duruyor. Beren Saat Afganistan’ın yeni seks sembolü haline gelirken, Kıvanç Tatlıtuğ da erkeklerin en kıskandığı isim. Global Post, “İntihar bombacıları, çatışmalar ve yolsuzluklardan bunalan Afgan halkı teselliyi Aşk-ı Memnu’da buluyor” diye yazdı.


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