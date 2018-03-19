Bigadiç'te Mehmetçiğe destek için TIR konvoyu

Hüseyin EMCAN/BİDAGİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de Bigadiç Taşıyıcılar Kooperatifi (BİŞOKOP) üyesi TIR şoförleri, terör örgütlerinden temizleyerek Afrin\'e giren Mehmetçiğe destek için 150 araçlık konvoy oluşturdu, mevlit okutup, lokma dağıttı.

Bigadiç ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehitler için mevlit okutup, lokma döktüren TIR şoförleri, Türk bayrakları ile süsledikleri 150 TIR ile Cumhuriyet Caddesi\'nde konvoy oluşturdu.

BİŞOKOP Başkanı Şerif Çolak, üyelerden gelen talep üzerine Afrin\'de terör örgütlerine karşı savaşan Mehmetçiğe manevi destek vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, \"Tabii ki onların maddi hiçbir ihtiyacı yok. Sağ olsun devletimiz çok güçlü ama manevi olarak arkalarında olduğumuzu göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir araya geldik. Tüm şehitlerimizin ruhuna mevlit okuttuk. Gazilerimize Allah acil şifalar versin. Sahada savaşan Mehmetçiğimiz olsun, güvenlik güçlerimiz olsun, sivil görevlilerimiz olsun hepsinin bir an önce burnu bile kanamadan Zaferle dönmeleri için dua ettik. Lokma hayrımız oldu. Bir de konvoy yaptık\" dedi.

BİŞOKOP tarafından düzenlenen etkinlik, mehter gösterisi ile sona erdi.



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