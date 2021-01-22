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Bigadiç'te bir köy karantinaya alındı

22 Ocak 2021 00:51

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesinde bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 21 Ocak Perşembe günü saat 21'den itibaren karantina kararının alındığı açıklandı. Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesinde karantina süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edildi. (İHA)

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