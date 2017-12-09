Biga'daki mezarlık satışı kararına 'hata' açıklaması

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga Belediyesi\'nin satışa çıkardığı taşınmazlar arasında, tapuda 4 parsel olarak kayıtlı olan Çavuşköy Mahallesi\'ndeki mezarlığın bir parseli de yer aldı. Biga Belediyesi\'nin aralık ayı meclis toplantısında gündeme gelen mezarlığın satışı konusuna açıklık getiren Belediye Başkanı CHP\'li İsmail Işık, bunun tapu kayıtlarındaki bir hatadan kaynaklandığını, düzeltilmesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Biga ilçesine bağlı Çavuşköy köyü, 30 Mart 2014 yerel seçimler sonrası Biga Belediyesi\'ne mahalle olarak bağlandı. Köyün mahalle olarak Biga\'ya bağlanmasının ardından köy muhtarlığına ait bütün menkul ve gayrimenkul mallar, borcu ve alacağıyla Biga Belediyesi\'ne geçti. Muhtarlığa ait alanların Biga Belediyesi\'ne devri sırasında, Biga İlçe Tapu Müdürlüğü\'nce 4 mezarlık parselinden 3\'ü mezarlık, kalan 1 parsel ise, mezarlık yerine tarla olarak kaydedildi.

Biga Belediyesi, Çavuşköy Mahallesi\'ndeki 7 taşınmaz varlığı satılığa çıkardı. Satışa çıkan taşınmazlar arasında yer alan tarla vasfındaki mezarlık konusu aralık ayı belediye meclis toplantısında gündeme geldi. Belediye Başkanı İsmail Işık, meclis toplantısında Çavuşköy Mahallesi\'ndeki mezarlık satışı konusuna açıklık getirdi. Işık, mezarlık alanının satışının söz konusu olmadığını, satış yetkisinin belediye encümeninde olduğunu ve ilgili parselin Biga İlçe Tapu Müdürlüğü\'nce tarla vasfında devredildiği için de satılacak yerler arasında Belediye Meclisi gündemine girdiğini söyledi. Başkan Işık, İlçe Kadastro Müdürlüğü ve İlçe Tapu Müdürlüğü ile hatanın düzeltilmesi konusunda gerekli görüşmelerin de yapıldığını belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan İsmail Işık, Biga Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı\'nın ardından Çavuşköy Mahallesi mezarlığında ortaya çıkan kararla ilgili CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan, Belediye Meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile Çavuşköy Mahallesi\'ndeki bir kahvede köylülerle bir araya geldi. Çavuşköy sakinlerine hatanın kaynağını anlatan Işık, şöyle dedi:

\"Çavuşköy 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası Biga Belediyesi\'ne bağlandı. Doğal olarak da köy muhtarlığına ait bütün menkul ve gayrimenkul mallar, harcı, borcu ve alacağıyla Biga Belediyesi\'ne geçti. Biga Belediyesi\'ne geçenlerin içerisinde 11 tane de tarla var. 11 tane tapu var. Bu tapulardan 3 tanesinin niteliği bölümünde mezarlık yazıyor ama 4 mezarlık parseli var. Birinde ise tarla yazıyor. Görmek isteyenler varsa belgelere bakabilirler. Arkadaşlarımızın tamamen çok dikkat etmemesinden kaynaklanan bir durumdur. Yoksa mezarlığın satılması takdir edersiniz ki düşünülemez. Mezarlık satılır mı? Mümkün değil. Kimse satmaz, kimse de almaz. Bizim arkadaşlarımız da bunu gözden kaçırmışlar. Geçiş işlemleri sırasında Tapu Müdürlüğü\'nde yapılmış olan bir eksik uygulamadan kaynaklanan bir hatadır bu. Bu bir yanlışlıktı. Özür dilenmesi gerekiyorsa ben sizlerden gereksiz bir konuyla ilgili sizleri meşgul ettiğim için özür diliyorum. Ben buraya defalarca geldim. Ben burada Çavuşköy\'e neler yapabiliriz sizlerle konuştum, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattım, sizlerin fikir ve önerilerinizi dinledim. Bütün sorumluluğunu üstleniyorum. Benim memurum, benim yanımda çalışan arkadaşlarımız böyle bir hata yapmışlar. Böyle bir konuyla karşınıza çıktığım için kendimi son derece mahcup hissediyorum. Tekrar da sizlerden özür diliyorum.\"

Konuşma ardından Başkan Işık ve beraberindekiler, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, istek ve taleplerini not etti.



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