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Biga'da yankesicilik suçundan 1 kişi tutuklandı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, telefonla arayıp kendisini astsubay olarak tanıttığı esnaftan terörle mücadele mağdurları için para topladığını ileri süren A

21 Aralık 2017 22:11

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, telefonla arayıp kendisini astsubay olarak tanıttığı esnaftan terörle mücadele mağdurları için para topladığını ileri süren A.E. adlı erkek ile pazarda yankesicilik yapan S.A. adlı kadın yakalandı.
Biga İlçesinde bugün esnafı telefonla arayarak kendisini astsubay başçavuş olarak tanıtıp, terörle mücadele mağdurları için para topladığını ileri süren A.E., para tahsil ettiği sırada polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.E. emniyete götürüldü.
Bir diğer olayda ise pazaryerinde alışveriş yapan kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle para ve değerli eşyalarını çalan S.A. adlı kadın, polisler tarafından suçüstü yakalandı. S.A da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyette işlemlerinin ardından A.E. ve S.A., adliyeye sevk edildi. A.E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.A. tutuklandı.

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