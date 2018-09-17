Biga'da Ümit Besen ve Pamela konseri

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinin 96\'ncı kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserde, arabesk fantezi müziğin usta yorumcusu Ümit Besen ve Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Pamela sahneye çıktı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Biga Meydanı\'nda Ümit Besen ve Pamela\'nın sahne aldığı konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Ümit Besen ve Pamela, birbirinden güzel şarkılarıyla katılımcılara kurtuluş coşkusunu yaşattı.

Sahneye ilk olarak Ümit Besen çıktı. \'Nikah Masası\', \'Islak Mendil\', \'Okul Yolu\', \'İntizar\', \'Hangimiz Sevmedik\' gibi sevilen parçalarını seslendiren Ümit Besen, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Hayranları, usta şarkıcının seslendirdiği parçalara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

MUHTEŞEM DÜET

Rock müzik şarkıçısı Pamela ise Ümit Besen\'in daveti üzerine sahneye geldi. Ümit Besen ve Pamela, \'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi\' adlı parçayı sahnede birlikte seslendirdi. İkilinin düeti büyük alkış aldı. Ümit Besen\'in ardından sahneye çıkan Pamela, enerji dolu sahne performansı ve dansıyla beğeni topladı. Pamela, kırmızı elbisesi, yorumu ve güzel sesiyle hayranlarının gönlünü fethetti.

BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI

Konser sonunda Ümit Besen ve Pamela\'ya teşekkür edip, çiçek takdim eden Biga Belediye Başkanı CHP\'li İsmail Işık, \"Ümit Besen\'e izniyle \'ağabey\' demek istiyorum. Bizler Ümit ağabeyin şarkılarıyla büyüdük. Kasetlerden dinlerdik. Bugünkü gençler çok şanslı. Bugün burada şunu çok iyi görüyoruz ki, birlikte yaşamayı, kardeşçe eğlenmeyi biz Biga\'da başardık. Tüm Türkiye\'ye örnek olması gereken bir durum bu. Hem Ümit Besen\'e hem de Pamela\'ya Biga\'da bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Belediye Meydanı\'nı hınca hınç dolduran sizlere de çok teşekkür ediyorum\" dedi.



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