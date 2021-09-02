66 milyon yıllık dinozor Big John, açık artırmadan önce Paris'te sergileniyor

Yaklaşık 66 milyon yıl önce, devasa kafatası ve üç boynuzu ile triceratops, dinozorların en tehlikeli ve göz korkutucularından biri olarak biliniyordu. Bu zamana kadar keşfedilen en büyük triceratops iskeleti Big John, açık artırmaya çıkmadan önce Paris'te sergileniyor.

The Guardian'ın haberine göre, korkunç görünümüne rağmen otobur olan Kretase döneminin devlerinden birinin kalıntılarının, en az 1,5 milyon Euro'ya satılması bekleniyor.

Özenle bir araya getirilmiş 200 farklı kemiğe sahip Big John, 2014'te keşfedildi ve kazı bir yıldan uzun sürede tamamlandı. İtalya'da, tarih öncesi iskeletlerin restorasyonu konusunda uzman bir atölyede yeniden birleştirildi.

Müzayede sözcüsü Giquelo, "Yüzde 60'tan fazlası tamamlanmış ve kafatasının yüzde 75'i tamamlanmış Big John, hem bir doğa mucizesi hem de bir sanat eseridir" dedi.

Big John'un yeniden oluşturulmasını denetleyen Paleontolog Iacopo Briano, iskeletin şimdiye kadar bulunan diğer triceratoplardan yüzde 5-10 daha büyük olduğunu söyledi.

Geçen yıl, "T-rex'in dedesi" olarak kabul edilen en eski dinozorlardan allosaurus iskeleti, tahmininin iki katı olan 3 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir paraya Paris'te anonim bir teklif sahibine satılmıştı.