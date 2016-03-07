Big Brother Türkiye birincisi operasyonların sürdüğü Şırnak’tan

Star TV kanalında yayınlanan Big Brother Türkiye finali nefes kesen bir birincilik yarışına sahne oldu. Gecenin sonunda Big Brother'ı kazanan kim oldu sorusu yanıt buldu. Big Brother finalinde Arsel, İdil, Onur ve Sinan arasında müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşandı.

Yurtdışı formatı olan Big Brother Türkiye'nin ilk sezonunun kazanını belli oldu. Yarışmacıların, finale adını yazdırabilmek sonrasında ise şampiyon olabilmek için mücadele etmesi sonunda günlerdir merak edilen Big Brother'in şampiyonu belirlendi.

Big Brother'in ilk sezonunun şampiyonu Sinan oldu. Ailesine olan düşkünlüğü ile tanınan Sinan Aydemir, Big Brother Türkiye'nin ilk sezonunun birincisi ve büyük ödül 1 milyon liranın sahibi oldu.

Big Brother Türkiye'nin ilk sezonunun finalinde, yüzde altı oy alan ve eve ilk veda eden kişi İdil oldu. Aynı zamanda İdil, Big Brother Türkiye'de finale kalan ilk isim olmayı başardı. Yüzde dokuz oy alarak Big Brother Türkiye'ye veda eden ikinci isim ise, Onur oldu. Böylece, Arsel ve Sinan ilk ikiye girmeyi başardı. Sinan, yarışma sürecinde gösterdiği performans ve aldığı oylar sayesinde Arsel'i geçerek Big Brother Türkiye'nin ilk sezonunun şampiyonu olmayı başardı.

Oylama sonrasında Big Brother Türkiye şampiyonu Sinan, kazanması halinde ödülünün bir kısmını arkadaşları ile paylaşacağını ve 2000 adet yardım kolisi hazırlayarak memleketi Şırnak'ta dağıtacağını açıkladı. Big Brother Star TV'de finalini yaparken yeni yayın döneminde yeni bir kanalla anlaştı. Big Brother ikinci sezonu FOX TV kanalında ekrana gelecek.

Bıg Brother Türkiye Sinan Aydemir kimdir?

Sinan Aydemir, Şırnak'ta dünyaya geldi ve burada büyüdü. 15 çocuklu bir ailenin oğlu. Ailesine ve babasına karşı olan bağlılığı ile dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmış. Big Brother Türkiye yarışmasına katılmak için üç gün boyunca bir tırda yolculuk etmiş. Mütevazi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Sinan, bütün ailesini bir araya getirme amacı ile katıldığı Big Brother Türkiye yarışmasının ilk sezonunun şampiyonu ve büyük ödül 1 milyonun sahibi oldu.