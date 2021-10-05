Big Boyz Festivali 9-10 Ekim'de İstanbulda yapılacak

Dev markaların yeni ürünlerini tanıtacağı Big Boyz Festivali 9-10 Ekim tarihlerinden İstanbul Kalamış Atatürk Parkı'nda yapılacak.

Festivalin bu seneki konsepti ise "büyüklere oyuncak" olarak belirlenirken, hobi ve aktivite severlere bu kapsamda araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan araçları deneyimleme fırsatı sağlanacak.

Festivalde, Harley Davidson’ın, enduro segmenttinde ürettiği Pan America modeli, MG Otomotiv Türkiye pazarına yeni getirdiği yüzde 100 elektirikli SUV modeli olan MG ZSEV, üç tekerlekli spor otomobil Vanderhall Venice, Carmell ve elektirikli modeli Edison 2’yi gibi yeni ürünler tanıtılacak.

Alişoğlu, ayrıca festivale girişin ücretsiz olduğunu aktardı.

Festival katılımcısı firmalar ise şöyle:

Mercedes – Benz, BMW Motorrad, Vanderhall, MG Otomotiv, Red Bull, Efes, SPX, Centersport, Hertz, Vaneda, Ecovolt Scooter, Motul, İstanbul Atv, CF Moto, Harley Davidson, KTM, Husquvarna, GasGas, Suzuki, Silence, Victorinox, Hotomobil, Camso, elektrowind, İzeltaş, Mv Agusta, Ohvale, Nent, Desandman, Avart, Enduro Market, Amega, Benelli, Rks, Beta, Acerbis, Mitas, Aygaz ve Aroma İçecek.





