T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Big Boyz Festivali 9-10 Ekim'de İstanbulda yapılacak

05 Ekim 2021 09:34

Dev markaların yeni ürünlerini tanıtacağı Big Boyz Festivali 9-10 Ekim tarihlerinden İstanbul Kalamış Atatürk Parkı'nda yapılacak.

Festivalin bu seneki konsepti ise "büyüklere oyuncak" olarak belirlenirken, hobi ve aktivite severlere bu kapsamda araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan araçları deneyimleme fırsatı sağlanacak.

Festivalde, Harley Davidson’ın, enduro segmenttinde ürettiği Pan America modeli, MG Otomotiv Türkiye pazarına yeni getirdiği yüzde 100 elektirikli SUV modeli olan MG ZSEV, üç tekerlekli spor otomobil Vanderhall Venice, Carmell ve elektirikli modeli Edison 2’yi gibi yeni ürünler tanıtılacak.

Alişoğlu, ayrıca festivale girişin ücretsiz olduğunu aktardı.

Festival katılımcısı firmalar ise şöyle:

Mercedes – Benz, BMW Motorrad, Vanderhall, MG Otomotiv, Red Bull, Efes, SPX, Centersport, Hertz, Vaneda, Ecovolt Scooter, Motul, İstanbul Atv, CF Moto, Harley Davidson, KTM, Husquvarna, GasGas, Suzuki, Silence, Victorinox, Hotomobil, Camso, elektrowind, İzeltaş, Mv Agusta, Ohvale, Nent, Desandman, Avart, Enduro Market, Amega, Benelli, Rks, Beta, Acerbis, Mitas, Aygaz ve Aroma İçecek.

 



Tolga AlişoğluBig BoyzKalamış9-10 ekimbüyüklere oyuncakharley davidson
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24