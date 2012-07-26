Big Ben'in çanları Olimpiyat için çalacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento Binası'nın "Big Ben" adıyla bilinen saat kulesinin çanları, Cuma sabahı Olimpiyatların başladığını müjdelemek için üç dakika boyunca aralıksız çalacak.

Westminster Sarayı, çanların sabah yerel saatle 812'de tam 42 kere çalmasına onay verdi. Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya Parlamentolarının saat kuleleri de aynı saatte çalmaya başlayacak.

İngiltere'de en son Kral 6'ıncı George'un cenazesi sırasında çanların normalden uzun çalmasına izin verilmişti. Cuma günkü etkinlik, aslında bir sanat projesi.

İngiltere genelinde herkesin aynı saatte, herhangi bir zili çalması isteniyor. Bu sayede dünya rekoru kırılması olasılığı da var. Big Ben aslında saat kulesindeki 13,5 tonluk çanın adı. Ama uzun bir süredir saat kulesinin tümüne Big Ben deniyor.

Kulenin yer aldığı Westminster Sarayı 1860 yılında yeniden inşa edilmişti. O dönemde sarayın bir kulesine 63 yıl iktidarda kalan Kraliçe Victoria'nın adı verilmişti. Victoria İngiltere tarihinde en uzun süre iktidarda kalan hükümdar. (BBC Türkçe)