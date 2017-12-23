Big Ben’in çanları Noel için tekrar çaldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Londra’nın sembolü olarak bilinen Big Ben’in çanları Noel tatilinin başlangıcında uzun bir aradan sonra yeniden çaldı.

Bu sabah saat 9’da çalarak Birleşik Krallık’ta Noel döneminin başlangıcını işaret eden çanlar, yılbaşı gecesi saat 01’e kadar eski düzenindeki gibi çalmaya devam edecek.

Elizabeth kulesi olarak da bilinen Big Ben’in çanları Ağustos ayından beri dört sene sürmesi planlanan bir restorasyon dönemine girmişti.

Çanlar, dört yıllık dönemde özel günler için çalmaya devam etmek üzere, en son 11 Kasım’daki Ateşkes Günü için yeniden çalmaya başlatıldı.