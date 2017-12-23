T24 LogoT24 Logo
Dünya

Big Ben’in çanları Noel için tekrar çaldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Londra’nın sembolü olarak bilinen Big Ben’in çanları Noel tatilinin başlangıcında uzun bir aradan sonra yeniden çaldı

23 Aralık 2017 16:51

Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Londra’nın sembolü olarak bilinen Big Ben’in çanları Noel tatilinin başlangıcında uzun bir aradan sonra yeniden çaldı.
Bu sabah saat 9’da çalarak Birleşik Krallık’ta Noel döneminin başlangıcını işaret eden çanlar, yılbaşı gecesi saat 01’e kadar eski düzenindeki gibi çalmaya devam edecek.
Elizabeth kulesi olarak da bilinen Big Ben’in çanları Ağustos ayından beri dört sene sürmesi planlanan bir restorasyon dönemine girmişti.
Çanlar, dört yıllık dönemde özel günler için çalmaya devam etmek üzere, en son 11 Kasım’daki Ateşkes Günü için yeniden çalmaya başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHALondranınBig BeninNoelBuBirleşik Krallıkta NoelElizabethAğustosKasımdaki Ateşkes Günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24