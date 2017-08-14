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Yaşam
Deutsche Welle

Big Ben 4 yıllığına sessizliğe gömülüyor

Londra'yla özdeşleşmiş tarihi yapılardan olan Big Ben saat kulesi, dört yıllık bir restorasyon sürecine giriyor. Kulenin çanları 21 Ağustos'ta son kez çalacak.

14 Ağustos 2017 22:42

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'yla özdeşleşmiş yapılardan olan, dünyaca ünlü Big Ben, resmi adıyla Elizabeth Kulesi, gelecek haftadan itibaren dört yıllık restorasyon sürecine giriyor. İngiliz parlamentosunun bir parçası olan Big Ben'in çanları 21 Ağustos'ta öğlen vakti son kez çalacak.

Saat kulesinin sorumlusu olarak görev yapan Steve Jaggs, pazartesi günü saat mekanizmasının parçalarının teker teker sökülmek suretiyle temizlenip bakıma alınacağını söyledi.

13.7 ton ağırlığındaki çan da aynı şekilde bakıma tabi tutulacak.

Proje yaklaşık 38 milyon dolara mal olacak.

Çanları ilk kez 1859 yılında çalan Big Ben o günden bugüne birkaç kez susmuş olsa da, gelecek hafta başlayacak restorasyon projesi kapsamında saat kulesi ilk kez bu kadar uzun bir süre boyunca sessizliğe gömülmüş olacak.

İngiliz meclis yetkilileri, yeni yıl ve milli bayram gibi önemli günlerde çanın çalmasını sağlayacaklarını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/DW, BÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LondraBig BenAğustosKrallıkElizabeth KulesiSteve JaggsDeutsche Welle Türkçe AP/DW BÜ/BÖ

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