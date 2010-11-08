'Big Bang' yeniden yaratıldı!

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Tünelde daha önceki proton parçacıkları yerine, ağır kurşun iyonları çarpıştırıldı. CERN yetkilisi Barbara Warmbein, kurşun iyonlarının pazar günü ilk kez çarpıştırıldığını söyledi. Warmbein, araştırmacıların, bu çarpışmayla evrenin Büyük Patlama'dan hemen sonra nasıl başladığına ilişkin sırları aydınlatma yolunda, maddenin ''kuark-gluon plazma'' biçimini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Warmbein, bilim adamlarının, gerçekleştirilen çarpışma sırasında elde edilen verileri değerlendirerek ''önemli keşifler yapmalarının, aylar, belki de yıllar alacağını'' ifade etti.