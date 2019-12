-BİFO VE FAZIL SAY AYAKTA ALKIŞLANDI SALZBURG (A.A) - 25.07.2010 - Şeyma Tahan - Avrupa'nın en önemli ve saygın müzik etkinliği olan Salzburg Müzik Festivalinin açılışını, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say yaptı. '''Salzburger Schauspielhaus'' binasının ''Felsenreitschule'' salonunda verilen konser, dinleyiciden tam not aldı. Ulvi Cemal Erkin'in ''Köçekçe'' adlı eseriyle başlayan konser, salondan büyük beğeni topladı. Eserde kendini müziğin ritmine kaptırsn ve Erkin'in ezgileriyle bütünleşen BİFO Sanat Yönetmeni ve Şefi Sacha Goetzel, sıcak tavırlarıyla dinleyicilerin kalbini bir kez daha fethetti. Köçekçe'den sonra ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, dünyaya ilk kez festival için bestelediği ''Nirvana Yanıyor'' adlı eserini duyurdu. 2300 kişilik salonu büyüleyen Say, ayakta alkışlandı. Say, tekrar sahneye dönerek Şef Goetzel ile el ele selam verdi. Orkesta ve Say daha sonra besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 12. Piyano Konçertosunu yorumladı. Aranın ardından Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık'a Avusturya hükümetinin bilim, kültür ve sanat alanındaki yaratıcı ve üstün çalışmalarıyla öne çıkan kişilere verdiği en üst düzey devlet madalyası olan ''Bilim ve Sanat Şeref Nişanı'' verildi. Müziğin iki kültür arasında bağ sağlayan bir araç ve kültürleri yakınlaştıran evrensel en güçlü dil olduğunu belirten Kocabıyık, bilim, sanat ve müzikteki işbirliğinin Avusturya ve Türk halkını birbirine yakınlaştırdığına dikkati çekti. Müziğin uluslararası dostluk köprüleri kurduğunu, farklı kültürleri yakınlaştıran müziği ve sanatı desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Kocabıyık, orkestranın verdiği konserle Türk ruhu ve renklerini müzik yoluyla gösterdiğini, BİFO'nun hedefinin de tam olarak bu mesajı vermek olduğunu vurguladı. Dinleyicinin ısrarlı isteği üzerine bis yapan orkestra, ''Köçekçe'' eserini tekrar seslendirdi ve dakikalarca, coşkuyla ayakta alkışlandı.