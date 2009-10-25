Bienal’de politik sanat

Tütün Deposu’ndaki eserler, sanatın sorumluluklarından birinin de ‘politik olanı hatırlatmak’ olduğunu vurguluyor.



İKSV tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbul Bienali’nin mekânlarından Tophane’deki Tütün Deposu’nda yer alan politik eserler, izleyicilerin yakın geçmişe dair hafızasını tazeliyor.

Mekânda bulunan en dikkat çekici işlerden biri, Darinka Pop-Mitic’in “Manzaralar”ı... Geleneksel bir oturma odasının ortasında 2 yeşil koltuk bulunuyor. Koltukların arkasında çeşitli tablolar asılı... Vukovar’da gökyüzü, Skabrnja’da gece, Srebrenitza’da gökyüzü... Ama tablolarda görünen doğa, Bosna Savaşı’nın en büyük katliamlarının gerçekleştiği yerler.



“Manzaralar”, Tütün Deposu’ndaki eserlerin genel havasını temsil ediyor. Eserler, her gün yanından geçtiklerimizin arasında, politik olanı es geçtiğimizi ve sanatın sorumluluklarından birinin de bunları hatırlatmak olduğunu gösteriyor.



Tütün Deposu’nda, kapitalizmi patates fiyatları üzerinden eleştiren bir eser de, Sovyetler Birliği’nde bildik tarihin dışında ‘ne olabilecekken ne olduğunu’ anlatan da mevcut... İran devriminden 12 Eylül Darbesi’ne, Türkiye’nin Ermenistan ve Kürt meselesinden Bosna’da olanlara, yakın tarihin birçok politik olayı Tütün Deposu’ndaki eserlerde kendilerine yer buluyor.