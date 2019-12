Bienal kapılarını açtı

11. Uluslararası İstanbul Bienali, Antrepo No 5’te düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yanı sıra 3 bini aşkın konuk katıldı.



Koç Holding sponsorluğunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Bienali’nin açılışı dün akşam Antrepo No 5’te yapıldı.



Açılış törenine aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı, İKSV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asım Kocabıyık, Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, İstanbul Vali Yardımcısı Feyzullah Özcan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın da bulunduğu 3 bini aşkın konuk katıldı.

Sunuculuğunu Mehmet Ali Alabora’nın üstlendiği törenin açılış konuşmasını İKSV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asım Kocabıyık yaptı.



Kocabıyık, “İstanbul Bienali, dünyada en fazla tanınan, en saygın etkinliğimiz haline geldi. Bir ekonomik kriz yaşamamıza rağmen bu yıl 3 bin yabancı konuk, 500 yabancı basın mensubu geliyor” dedi.



Kocabıyık’ın konuşmasının ardından Bienal’in karütörleri WHW sahneye çıktı. WHW, tıpkı 2008’de düzenlenen basın toplantısında olduğu gibi yine bir sürpriz yaparak konukları şaşırttı. Hırvat tiyatro yönetmeni Oliver Frljic’in sahneye koyduğu performansta, Tiyatro Oyun Deposu’ndan dört Türk kadın oyuncu WHW’yi temsilen sahnede yerini aldı. Dört oyuncu, sahnede Bienal’in temasını ortaya koyan, sanat ve siyaset ilişkisini, sosyalizmi ele alan bir konuşma metnini Türkçe okudu.

Tören, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç’in konuşmasıyla devam etti.



Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu ise Bienal’e sponsor olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi: “Bienal’in İstanbul ve ülkemizin tanıtımında üstlendiği rol çok önemli. Sanat dünyamıza ve sanatçılarımıza yeni ufuklar açıyor.”



Konuşmaların ardından katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a plaket verildi.



11. Uluslararası İstanbul Bienali bugünden itibaren İstanbul’un her köşesini kendine mesken tutuyor.



Sanatseverlerin iki yılda bir, iple çektiği eylül ayı geldi. Uluslararası İstanbul Bienali’nin on birincisi başlıyor. 8 Kasım’da sona erecek Bienal kapsamında bu yıl 40 ülkeden dünya güncel sanat çevrelerinde tanınan ya da yeni keşfedilen 70 sanatçı ve sanatçı grubunun 120’den fazla projesi sergilenecek.



Koç Holding sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğin küratörlüğünü Hırvat küratör kolektifi “WHW” (What, How&for Whom-Ne, Nasıl ve Kimin İçin) üstleniyor. Bienal başlığını Bertolt Brecht’in 1928 yılında Elisabeth Hauptmann ve Kurt Weill ile birlikte yazdığı “Üç Kuruşluk Opera” adlı oyunun ikinci perdesinin kapanış parçası olan “İnsan Neyle Yaşar?”dan alıyor.



Etkinlik kapsamındaki programlar Tophane’de İstanbul Denizcilik İşletmelerine ait alandaki 3 numaralı Antrepo ve Tophane’deki Tütün Deposu’nda düzenlenecek. Ayrıca öğrencisi olmadığı için 2003 yılından bu yana hizmet vermeyen Feriköy Rum Okulu, 11. Uluslararası İstanbul Bienali aracılığıyla ilk kez bir sanat mekanı olarak kullanılacak. Sergileri ağırlayacak.



İstanbul Bienali sergileri iki ay boyunca pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-19.00 arasında gezilebilecek.



Bienal’in biletleri Biletix satış noktaları ile İKSV merkezinden (İstiklal Cad. No:64, Beyoğlu, hafta içi 10.00-17.00 arasında) ve bugünden itibaren tüm sergi mekanlarından satın alınabilir.



İstanbul’da diğer sergiler



-Lale Tara’nın üçüncü kişisel sergisi “Doppelganger (RUI)” 26 Eylül tarihine kadar x-ist’te sanatseverlerle buluşuyor.

Tel: (0212) 291 77 84



-Santralistanbul, sezona bugüne kadar açılmış en büyük Yüksel Arslan sergisiyle giriyor. Sergide 20’nci yüzyılın önemli sanatçıları arasında gösterilen Arslan’ın Avrupa, Amerika ve Türkiye’deki koleksiyonlardan derlenen 500’den fazla yapıtı bulunuyor. Tel: (0212) 311 78 09



-Küratörlüğü Peter Cross ve Alice Sharp’ın yaptığı “Geriye Dönüşü Olmayan Yolculuk” 31 Ekim’e kadar Akbank Sanat’ta. Nazım Hikmet’in “Dönüşü Olmayan Yolculuk” adlı şiir kitabından esinlenen bu proje, Türk göçünün çağdaş sanattaki yansımalarını anlatıyor.





-Pi Artworks’deki İrfan Önürmen’in sergisi “Panik”, panik duygusunu tetikleyen güncel yaşantıyı konu alıyor.

Tel: (0212) 293 71 03

-Daire Sanat’taki “Yalnızım, Ama”nın küratörlüğünü Denizhan Özer üstleniyor.

Tel: (0212) 244 12 68

-Mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un son iki yıl içinde Avrupa’da çektiği tarihi kütüphanelerin fotoğrafları Galeri Işık Teşvikiye’de sanatseverlere buluşuyor.

Tel: (0212) 233 12 03

-Serge Spitzer, Hasköy’deki Mayor Sinagogu’nda “Moleculer (İSTANBUL)” başlığı altında bir enstalasyonunu sergiliyor. Ekim sonuna kadar gezilebilecek.

Tel: (0532) 413 52 44



-İstanbul Modern çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Sarkis’in “Site” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı 100’den fazla sergisinden çektiği fotoğrafları ve yıllardır atölyesinde biriktirdiği objeleri ile kendi geçmişinin izleriyle dolu bir şehir inşa ediyor.

Tel: (0212) 334 73 31

-Siemens Sanat sezonu “Viatico: Yolluk” adlı sergiyle açıyor. 15 Kasım’a kadar açık olan sergide, İtalyan sanatçılar Elisabetta Benassi, Letizia Cariello ve Delfina Marcello’nun eserleri yer alıyor. Tel: (0212) 334 11 04

-Fransız plastik sanatçı Bertrand Ivanoff, İstanbul’un kentsel dokusundan esinlenen yeni bir ışık enstalasyonu projesi gerçekleştirdi: “Eğik Ufuk Çizgisi”. Projede mavi renkte neondan yatay bir çizgi eski Park Otel binası üst cephesi boyunca yerleştirildi.

-Galeri Apel’de başlayan “Okuma Köşesi” sergisi sanatçıların sabundan portakal kabuğuna, kalemlerden ışığa kadar çeşitlilik gösteren malzemelerle yarattığı çağdaş kitap yorumlarından oluşuyor. 17 Ekim’e kadar açık kalacak. Tel: (0212) 292 72 36

-Fotoğraf sanatçısı Alexander Berg’in Contemporary İstanbul kapsamındaki “One Shot İstanbul” projesi için çektiği İstanbullu portreleri 17 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında Taksim Metrosu’nun yürüyen bantlar katında sergilenecek.

-Galerist beş sanatçının kişisel sergilerini farklı mekanlara taşıyor. Leyla Gediz “Noa Noa” sergisiyle Galerist Tophane’de, Yeşim Akdeniz Graf’ın “Yalan Dünya”sı Galatasaray’daki Polonya Apartmanı’nda. Haluk Akakçe’nin “Reenkarnasyon”u Galerist&Tabanlıoğlu’nda, Michael Craig-Martin’in “İstanbul İstanbul” sergisi Galerist Galatasaray’da ve Güçlü Öztekin’in “İnsanları Beklemeyin Gelecekte Geçiyoruz”u Galerist Suma Han’da.

-Galeri Nev yeni sezon açılışını Hale Tenger’in “Strange Fruit” isimli sergisi ile yapıyor. Tenger’in projesi, galerinin tümünü kaplayan bir yerleştirmeden oluşuyor.

Tel: (0212) 231 67 63

-Sakıp Sabancı Müzesi’nde “Joseph Beuys ve Öğrencileri-Deutsche Bank Koleksiyonu’ndan Seçmeler” başlıklı sergi var. Tel: (0212) 277 22 00

-Şişhane’deki Bilsar Binası’nda bugün küratörlüğünü Benjamin Fellmann’ın yaptığı “Neyse O” sergisi başlıyor. 10 Ekim’e kadar devam edecek sergide Dumitru Gorzo, Serkan Özkaya ve Mircea Suciu’nun işleri yer alıyor. Tel: (0212) 245 90 00

-Casa Dell’Arte 24 sanatçının eserlerini “Where is My Privacy?” başlığı altında sergiliyor. 3 Ekim’e kadar görülebilir. Tel: (0212) 251 12 44