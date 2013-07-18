Bienal bu yıl ücretsiz

Bu yıl 13. kez düzenlenecek olan İstanbul Bienali, ücretsiz gezilebilecek. Bianelin bu yılki başlığı 'Anne, ben barbar mıyım?'

13. İstanbul Bienali’nin başlığı ‘Anne, ben barbar mıyım?’ şair Lale Müldür’ün aynı adlı kitabından alıntıyla küratör Fulya Erdemci tarafından belirlendi. Şiir, edebiyat, ve şiirsellikle sanatın ilişkisini vurgulayan bu başlık, aynı zamanda ‘barbar’ terimiyle, ‘öteki’leri anlamak için öğrenmemiz gereken veya “gelecek dünya”yı anlamlandırabilmek için keşfetmek zorunda olduğumuz yeni ve bilinmedik dillere de işaret ediyor. 13. İstanbul Bienali’nde, güncel demokrasi biçimlerini sorgulayan, günümüzün mekânsal-ekonomik politikalarını tartışmaya açan, uygarlık ile barbarlık kavramlarını sorunsallaştıran ve bu bağlamda sanatın rolünü yeni ve alışılmışın dışındaki dillerle araştıran işler yer alacak.