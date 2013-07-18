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Kültür-Sanat

Bienal bu yıl ücretsiz

13. İstanbul Bienali, bu yıla özel olarak ücretsiz gezilebilecek. Bienal, 14 Eylül'de açılacak ve 20 Ekim'e kadar gezilebilecek. Bu yılki başlık: 'Anne, ben barbar mıyım?'

18 Temmuz 2013 18:59

Bu yıl 13. kez düzenlenecek olan İstanbul Bienali, ücretsiz gezilebilecek. Bianelin bu yılki başlığı 'Anne, ben barbar mıyım?'
 
13. İstanbul Bienali’nin başlığı ‘Anne, ben barbar mıyım?’ şair Lale Müldür’ün aynı adlı kitabından alıntıyla küratör Fulya Erdemci tarafından belirlendi. Şiir, edebiyat, ve şiirsellikle sanatın ilişkisini vurgulayan bu başlık, aynı zamanda ‘barbar’ terimiyle, ‘öteki’leri anlamak için öğrenmemiz gereken veya “gelecek dünya”yı anlamlandırabilmek için keşfetmek zorunda olduğumuz yeni ve bilinmedik dillere de işaret ediyor. 13. İstanbul Bienali’nde, güncel demokrasi biçimlerini sorgulayan, günümüzün mekânsal-ekonomik politikalarını tartışmaya açan, uygarlık ile barbarlık kavramlarını sorunsallaştıran ve bu bağlamda sanatın rolünü yeni ve alışılmışın dışındaki dillerle araştıran işler yer alacak.

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