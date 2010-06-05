BİE'de keyifli yaz akşamları

T24-

BİE’nin yaz dönemi eğitimlerine katılanlar, “nefes” le tanışacak, Doluca ile şarap kültürünü pekiştirecek, birbirinden değişik çiçek buketleri tasarlayabilecek, 2010’un astrolojik değerlendirmesini yapabilecek ve çeşit çeşit kokteyllerin yapımını öğrenebilecek.BİE’de “nefes”le tanışın.Yaşam ve nefes koçluğu eğitimlerini Türkiye’ye getiren Nefes Akademisi, “Nefes ile Tanışma” ve “Yaşam ve Nefes Koçluğu” seminerlerini Haziran ayında BİE’de düzenliyor.Eğitmenliğini Nevşah Fidan Turan’ın gerçekleştireceği seminerlerde, “nefes” ile kişisel seçenekler, kararlar ve istekler arasındaki kuvvetli ilişki anlatılacak.

Rengarenk çiçek aranjmanları BİE’de…

Ofis ortamından biraz olsun uzaklaşmak isteyenler için rengarenk çiçek tasarımları BİE’de hayat bulacak.



Çiçeklerin rahatlatıcı enerjisi, fonda hafif bir müzik, mistik tütsüler, mumlar ve tabii ki taze çiceklerin yer alacağı atölyeler ofislerin gri ortamında bunalanlara ilaç gibi gelecek. Özellikle gruplara önerilen çiçek tasarım atölyeleri, birlikte çalışmaya çok daha yoğun anlamlar kazandıracak.







Şarap tadımı BİE’de öğrenilir…



Türkiye’de uzun yıllardır lezzetli ve kaliteli şarabın öncüsü olan Doluca, şarap seçmenin püf noktalarını BİE eğitimlerine katılanlara anlatacak.



Şarap yapımının incelikleri ve üretim aşamalarını, şarap saklamının püf noktalarını, şarap tadım kriterlerini ve hangi yemeğin hangi şarapla eşleşeceği bu eğitimlerde öğrenilebilecek.



Yaz aylarına astrolojik bakış





Dönüşüm Zamanı ve Büyük Uyanış gibi 2012 sürecini ele alan kitapların da yazarı olan Astrolog Öner Döşer, 2010 yazını astrolojik olarak BİE’de değerlendirecek.



Kokteyl yapmak sanattır



Keyifli ve neşeli anlatımlarla BİE’de kokteyl hazırlamayı mükemmel sunum ve süsleme teknikleriyle öğrenecek olan katılımcılar böylece alkollü içecek bilgisini de artıracak.



Dolayısıyla katılımcılar, gittikleri mekanlarda bilinçli tercihler yapıp parasının tam karşılığını almanın püf noktalarını yakalayacak. Üstelik birbirinden güzel içkileri de tadarak.





“BİE’DE YAZ AKŞAMLARINDA...” PROGRAMI





Nefes ile Tanışma



8 Haziran, Salı Saat 18:30 – 20:30

15 Haziran, Salı Saat 18:30 – 20:30



Nefes Seminerleri



28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Saat 18:30 - 20:30

Çiçek Tasarımı



Yaz Buketleri 9 Haziran, Çarşamba Saat 18:30 – 20:30

Masa Ortası Çiçeği 16 Haziran, Çarşamba Saat 18:30 – 20:30





Şarap Eğitimleri



10 Haziran, Perşembe Saat 18:30 – 20:30

24 Haziran, Perşembe Saat 18:30 – 20:30

Astroloji Günleri



14 Haziran, Pazartesi Saat 18:30 – 20:30

21 Haziran, Pazartesi Saat 18:30 – 20:30

Kokteyl Eğitimi



22 Haziran, Salı Saat 18:30 – 20:30



Bilgi için:

www.bielog.com