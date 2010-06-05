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Yaşam

BİE'de keyifli yaz akşamları

Bersay İletişim Enstitüsü (BİE), yepyeni programlarıyla yaz akşamlarını renklendirmeye hazırlanıyor.

05 Haziran 2010 03:00

T24- Bersay İletişim Enstitüsü, günün stresinden bunalanları keyifli yaz akşamlarında buluşturuyor.Haziran ayı boyunca BİE programlarına katılanlar renkli eğitimlerle yaza merhaba diyecek.



BİE’nin yaz dönemi eğitimlerine katılanlar, “nefes” le tanışacak, Doluca ile şarap kültürünü pekiştirecek, birbirinden değişik çiçek buketleri tasarlayabilecek, 2010’un astrolojik değerlendirmesini yapabilecek ve çeşit çeşit kokteyllerin yapımını öğrenebilecek.
BİE’de “nefes”le tanışın.


Yaşam ve nefes koçluğu eğitimlerini Türkiye’ye getiren Nefes Akademisi, “Nefes ile Tanışma” ve “Yaşam ve Nefes Koçluğu” seminerlerini Haziran ayında BİE’de düzenliyor.
Eğitmenliğini Nevşah Fidan Turan’ın gerçekleştireceği seminerlerde, “nefes” ile kişisel seçenekler, kararlar ve istekler arasındaki kuvvetli ilişki anlatılacak.

Rengarenk çiçek aranjmanları BİE’de…

Ofis ortamından biraz olsun uzaklaşmak isteyenler için rengarenk çiçek tasarımları BİE’de hayat bulacak.

Çiçeklerin rahatlatıcı enerjisi, fonda hafif bir müzik, mistik tütsüler, mumlar ve tabii ki taze çiceklerin yer alacağı atölyeler ofislerin gri ortamında bunalanlara ilaç gibi gelecek.  Özellikle gruplara önerilen çiçek tasarım atölyeleri, birlikte çalışmaya çok daha yoğun anlamlar kazandıracak.


Şarap tadımı BİE’de öğrenilir…


Türkiye’de uzun yıllardır lezzetli ve kaliteli şarabın öncüsü olan Doluca, şarap seçmenin püf noktalarını  BİE eğitimlerine katılanlara anlatacak.

Şarap yapımının incelikleri ve üretim aşamalarını, şarap saklamının püf noktalarını, şarap  tadım kriterlerini ve hangi yemeğin hangi şarapla eşleşeceği bu eğitimlerde öğrenilebilecek.


Yaz aylarına astrolojik bakış


Dönüşüm Zamanı ve Büyük Uyanış gibi 2012 sürecini ele alan kitapların da yazarı olan Astrolog Öner Döşer, 2010 yazını astrolojik olarak BİE’de değerlendirecek.

Kokteyl yapmak sanattır

Keyifli ve neşeli anlatımlarla BİE’de  kokteyl hazırlamayı mükemmel sunum ve süsleme teknikleriyle öğrenecek olan katılımcılar böylece alkollü içecek bilgisini de artıracak.


Dolayısıyla katılımcılar, gittikleri mekanlarda bilinçli tercihler yapıp parasının tam karşılığını almanın püf noktalarını yakalayacak. Üstelik birbirinden güzel içkileri de tadarak.


“BİE’DE YAZ AKŞAMLARINDA...” PROGRAMI


Nefes ile Tanışma

8   Haziran, Salı           Saat  18:30 – 20:30          
15 Haziran, Salı           Saat  18:30 – 20:30
         
Nefes Seminerleri

 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz          Saat 18:30 - 20:30      

Çiçek Tasarımı

Yaz Buketleri                9 Haziran, Çarşamba       Saat  18:30 – 20:30     
Masa Ortası Çiçeği    16 Haziran, Çarşamba       Saat  18:30 – 20:30     
 

Şarap Eğitimleri

10 Haziran, Perşembe        Saat  18:30 – 20:30          
24 Haziran, Perşembe        Saat  18:30 – 20:30     

Astroloji Günleri

14 Haziran, Pazartesi           Saat  18:30 – 20:30          
      21 Haziran, Pazartesi          Saat  18:30 – 20:30              

Kokteyl Eğitimi 

  22 Haziran, Salı                   Saat  18:30 – 20:30          


Bilgi için:
www.bielog.com

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