T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bie’de bu hafta: 'Sahte iletişim dünyası'

Bersay İletişim Enstitüsü’nün bu haftaki konuğu şair, deneme yazarı ve yayıncı Enis Batur.

16 Mart 2010 02:00

T24 -  Bersay İletişim Enstitüsü’nün bu  haftaki konuğu şair, deneme yazarı ve yayıncı Enis Batur. Televizyonlar, her yeri kaplamış ekranlar, radyolar, reklam panoları, sayısız gazete, dergi, cep telefonlarına gelen görüntüler, mesajlar…. Bitmek tükenmek bilmeyen telefon çağrıları.


Haberlere boğuluyoruz. Her köşeden gözümüze, kulağımıza bilgi akıyor.


Tüm bu gerçeklere rağmen “özlü bilgi” artık ulaşmıyor.


Peki neden ?


Bersay İletişim Enstitüsü ‘’Geleceği Tasarlamak’’ konuşmalarının bu haftaki konuğu Enis Batur bu sorular ışığında  iletişim dünyasını değerlendirecek.


18 Mart 2010 Perşembe akşamı Bersay İletişim Enstitüsü salonunda gerçekleşecek bu konferans  kayıt yaptıran, ödeme yapan herkese açık.


Bersay İletişim Enstitüsü Hakkında


Bersay İletişim Enstitüsü (BİE), dünya görüşüne katkıda bulunan projelere imza atarak yurt içinde ve yurt dışında, iletişim sektörüne katma değer getirmek misyonuyla 2008 yılında kuruldu.


Eğitim, estetik, eğlence gibi üç temel kavram üzerine konumlandırılan BİE; konferanslardan ve eğitim programlarından elde ettiği fonu, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vererek kullanmayı hedefliyor.


BİE, ‘’dünya görüşü’’ ile ‘’yaşam stili’ni birleştirerek, nitelikli insan kaynağı yaratarak, eğitimde ve yetişmiş insan kaynağı alanında sektörde referans noktası olmayı planlıyor.


Ağaoğlu sponsorluğunda düzenlenen “İletişimde Mükemmellik Programı 2: Geleceği Tasarlamak” konferansının bundan sonraki konuşmacıları Mehmet Gürs,Hülya Avşar,Ayşe Arman ve Ali Ağaoğlu  olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24