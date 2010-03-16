Bie’de bu hafta: 'Sahte iletişim dünyası'

T24 - Bersay İletişim Enstitüsü’nün bu haftaki konuğu şair, deneme yazarı ve yayıncı Enis Batur. Televizyonlar, her yeri kaplamış ekranlar, radyolar, reklam panoları, sayısız gazete, dergi, cep telefonlarına gelen görüntüler, mesajlar…. Bitmek tükenmek bilmeyen telefon çağrıları.



Haberlere boğuluyoruz. Her köşeden gözümüze, kulağımıza bilgi akıyor.



Tüm bu gerçeklere rağmen “özlü bilgi” artık ulaşmıyor.



Peki neden ?



Bersay İletişim Enstitüsü ‘’Geleceği Tasarlamak’’ konuşmalarının bu haftaki konuğu Enis Batur bu sorular ışığında iletişim dünyasını değerlendirecek.



18 Mart 2010 Perşembe akşamı Bersay İletişim Enstitüsü salonunda gerçekleşecek bu konferans kayıt yaptıran, ödeme yapan herkese açık.



Bersay İletişim Enstitüsü Hakkında



Bersay İletişim Enstitüsü (BİE), dünya görüşüne katkıda bulunan projelere imza atarak yurt içinde ve yurt dışında, iletişim sektörüne katma değer getirmek misyonuyla 2008 yılında kuruldu.



Eğitim, estetik, eğlence gibi üç temel kavram üzerine konumlandırılan BİE; konferanslardan ve eğitim programlarından elde ettiği fonu, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vererek kullanmayı hedefliyor.



BİE, ‘’dünya görüşü’’ ile ‘’yaşam stili’ni birleştirerek, nitelikli insan kaynağı yaratarak, eğitimde ve yetişmiş insan kaynağı alanında sektörde referans noktası olmayı planlıyor.



Ağaoğlu sponsorluğunda düzenlenen “İletişimde Mükemmellik Programı 2: Geleceği Tasarlamak” konferansının bundan sonraki konuşmacıları Mehmet Gürs,Hülya Avşar,Ayşe Arman ve Ali Ağaoğlu olacak.