Bie'de Bu Hafta : Gelecek Öngörülebilir Mi?

T24 - Bersay İletişim Enstitüsü’nde düzenlenen ‘’İletişimde Mükemmellik Programı 2: Geleceği Tasarlamak’’ konferanslarının bu haftaki konuğu gazeteci Ahmet Hakan Coşkun olacak.



Coşkun, kişisel deneyimlerini ve meslek hayatındaki kırılma noktalarını konferansa katılan konuklarla paylaşacak.



Konuşmasında Türkiye’nin nasıl bir dönem geçirdiğini, hangi tarihsel süreçlerden geçtiği hakkındaki düşüncelerini anlatacak.



Ahmet Hakan Coşkun’un 25 Mart Perşembe günü Bersay İletişim Enstitüsü salonunda ‘’Gelecek Öngörülebilir mi?’’ başlıklı konferansı iletişim profesyonelleri, iş dünyası ve rezervasyonla katılımını bildiren herkese açık.





Bersay İletişim Enstitüsü Hakkında





Bersay İletişim Enstitüsü (BİE), dünya görüşüne katkıda bulunan projelere imza atarak yurt içinde ve yurt dışında, iletişim sektörüne katma değer getirmek misyonuyla 2008 yılında kuruldu.



Eğitim, estetik, eğlence gibi üç temel kavram üzerine konumlandırılan BİE; konferanslardan ve eğitim programlarından elde ettiği fonu, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vererek kullanmayı hedefliyor.



BİE, ‘’dünya görüşü’’ ile ‘’yaşam stili’ni birleştirerek, nitelikli insan kaynağı yaratarak, eğitimde ve yetişmiş insan kaynağı alanında sektörde referans noktası olmayı planlıyor.



Ağaoğlu sponsorluğunda düzenlenen “İletişimde Mükemmellik Programı 2: Geleceği Tasarlamak” konferansının bundan sonraki konuşmacıları Mehmet Gürs,Hülya Avşar,Ayşe Arman ve Ali Ağaoğlu olacak.