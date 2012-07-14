Bieber'e hayranından 'duyma kaybı' davası

ABD'nin Oregon eyaletinde, konseri yüzünden kalıcı duyma kaybına uğradığını iddia eden bir kadın, pop yıldızı Justin Bieber'e tazminat davası açtı. Bieber davayı kaybederse 9.2 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Stacey Wilson Betts, bölge mahkemesinde açtığı davada, Bieber'in iki yıl önce verdiği konserde yaptığı şovla, hayranlarının ''çılgınca çığlıklar'' atmasına neden olduğunu ve güvenli desibel seviyelerini aşan sesin, her iki kulağında kalıcı hasara yol açtığını savundu.

9 milyon dolar istedi

Konsere kızlarından biriyle gittiğini söyleyen 5 çocuk annesi Betts, açtığı davada, sağlık masrafları, çektiği acı ve yaşam kalitesinin düşmesi nedeniyle Bieber'dan 9,2 milyon dolar tazminat talebinde bulunuyor.