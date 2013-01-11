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Bieber korumasıyla davalık oldu

Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber'in eski korumasının, şarkıcıya dava açtığı bildirildi.

11 Ocak 2013 01:21

Justin Bieber'ın eski koruması, ünlü şarkıcının kendisine fiziksel saldırıda bulunduğu ve fazla mesai ücretini ödemediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber'in eski korumasının, şarkıcıya dava açtığı bildirildi.

Mart 2011 ve Ekim 2012 arasında Bieber'in korumalığını yapan Moshe Benabou, şarkıcının yaklaşık 420 bin doları bulan fazla mesai ücretlerini ödemediğini ve kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Her gün 14-18 saat aralıksız çalıştığını belirten Benabou, genç şarkıcının ekim ayında kendisine hakaret edip fiziksel saldırıda bulunduktan sonra haksız bir biçimde işten çıkardığını söyledi.
Benabou'nun avukatı Ilan Heimanson ise iki yıl boyunca kendisini Bieber'in kişisel güvenliğini sağlamaya adayan müvekkilinin her çalışan gibi saygı görmeyi hak ettiğini vurguladı.

''Believe'' adlı albümü ile yaklaşık 1,3 milyon dolar sataş rakamına ulaşan Bieber, geçen yıl dünyanın en önemli müzik ödülleri arasında yer alan Amerikan Müzik Ödülleri'nde en büyük ödül kabul edilen yılın sanatçısı ödülüne layık görülmüştü.

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