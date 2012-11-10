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Justin Bieber ile Selena Gomez ayrıldı mı?

Gomez ve Bieber çiftinin aşırı yoğunluk ve güven sorunları nedeniyle ayrıldıkları öne sürüldü

10 Kasım 2012 16:58

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (18) ile ABD’li oyuncu Selena Gomez’in (19) 1.5 yıllık ilişkilerinin bittiği iddia edildi. Yaklaşık bir hafta önce yollarını ayırdıkları ileri sürülen ünlü çiftin, aşırı yoğunluktan dolayı görüşemediği ve bu durumun da ilişkilerinin bitmesine neden olduğu söylendi.

“E-online” adlı magazin sitesinin haberine göre uzun süredir ayrılacağı söylenen Gomez ile yollarını ayıran Bieber haftasonunu Victoria’s Secret modellerinden Barbara Palvin ile birlikte geçirdiği ifade edildi.

Çifte yakın bir kaynağın magazin sitesine yaptığı açıklamada Gomez'in Bieber'e karşı yaşadığı "güven sorunları"nı aşamadığı iddia edildi.

Çift geçtiğimiz sene Şubat ayında gerçekleşen Vanity Fair Oscar Partisi’ne beraber katılarak ilk kez kameralar önüne birlikte çıkmıştı.

Türkiye'de de "Top Trend" olan Gomez ve Bieber çiftinin ayrılığı için Twitter'da yazılanların bir kısmı şöyle:

@rocknrolla_35: Bugün 10 Kasım ve "Selena and Justin" TT de tt olmuş. Hay sizin zihniyetinize

@mrhunhar: Selena and Justin ayrılmış Selena bana kaldı hemen el ele tutuşup çağırmalyız

@Rana1327: Selena and justin aslında gündeme gelmezdi ama bazı kişiler bu durumdan memnun olmadığını dile getirirken de yazdıkları için oy sayısı artıyor

@BegumGelislii: Selena and Justin i tt yapanlarin kafasini yasamak istiyorum

@hilalkir97: 10 Kasım'da Selena and Justin i TT yapabilen ağır ergenler varken insanlıkta ilerlemek nasıl düşünülebilir ?

 

 

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selena gomezabdJustin Bieberkanadaayrılıke online

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