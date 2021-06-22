Bieber çifti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaret etti

Şarkıcı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaret etti.

The Independent'ta yer alan habere göre, Bieber çifti, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi konutu Élysée Sarayı'na gitti. Bieber, ziyaretten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady'si Brigitte Macron ile bir fotoğraflarını paylaştı.

Fransız televizyonu BFMTV, görüşmenin Justin Bieber'ın talebiyle gerçekleştiğini, gençlerle ilgili meselelerin konuşulduğunu aktardı.

Bieber'ın ziyareti, Fransa'da "Müzik Günü" olarak kutlanan 21 Haziran'a denk geldi.

Fransa'da 1982 yılında ilan edilen Müzik Günü, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.