Bidonlarla su taşıyıp TIR'daki yangını söndürdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde bir TIR\'ın lastikleri seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücünün yardımına koşan Mehmet Kırçiçek (17), traktörüyle çeşmeden bidonlarla su taşıyıp, yangını söndürdü.

Olay, Sungurlu-Çorum Karayolu\'nun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Karabey Koçak (55) yönetimindeki 19 BN 382 plakalı, mıcır yüklü TIR\'ın dorsesinin arka lastiklerinden duman çıkmaya başladı. Diğer sürücülerinin uyarısıyla dumanları gören Koçak, TIR\'ı yol kenarına çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada, bölgede bulunan bir çeşmeden Arabaçayı köyüne traktörle su taşıyan Mehmet Kırçiçek, dumanları görünce yardıma koştu. Kırçiçek, bidonlarla çeşmeden su getirerek alevleri söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de soğutma çalışması yaptı.

Mehmet Kırçiçek, alevleri görünce yardım etmek istediğini belirterek, \"Şoför lastiklerde çıkan yangını söndürmeye çalışıyordu. Ben de hemen traktörle çeşmeden bidonlara doldurduğum suyu getirdim. Getirdiğim suyu lastiklere döktük. Traktörle iki seferde 16 bidon su getirdim. Yangını büyümeden söndürdük\" dedi.

TIR\'ı ile Sungurlu cezaevi inşaatına mıcır taşıdığını söyleyen Karabey Koçak, yardımı nedeniyle Mehmet Kırçiçek\'e teşekkür etti.



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