Bidonları karıştıran çiftçi su yerine mazot içti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde tarlada çalışırken su yerine bidondaki mazottan içen Mehmet Kaya, hastanede tedavi edildi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Sarıcakaya Köyü\'nde meydana geldi. Köyde tarlasında çalışan 52 yaşındaki Mehmet Kaya, sıcak havada bunalınca yanında getirdiği bidondan su içmek istedi. Traktörü için getirdiği mazot bidonu ile su bidonunu karıştıran Kaya, yanlışlıkla mazottan bir yudum içti. Boğazının yanmasıyla durumu fark eden Kaya, yakınları tarafından Ankara\'nın Nallıhan İlçesi\'nde bulunan Nallıhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Mehmet Kaya, 24 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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