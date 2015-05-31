Biden’ın acı kaybı

Beyaz Saray'ın Biden ailesi adına yaptığı açıklamada, “Biden ailesinin tamamı tarif

edilemez derecede üzüntülüdür” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Ruhunun hepimizin

içinde yaşamaya devam edeceğini biliyoruz, özellikle de cesur eşi Bayan Hallie ve iki

harika çocuğu Natalie ve Hunter” denildi.

Birkaç yıldır kanserle mücadele eden Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal

Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Başkan Barack Obama da bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, Beau Biden'ın babası

ile aynı üniversitede hukuk eğitimi gördüğü ve kamu hizmetinde görev aldığı belirtildi.

Ayrıca Biden'ın tıpkı babası gibi candan bir insan ve inançlı bir Katolik olduğu

vurgulandı. Avukat olarak Kosova'ya giden, bir dönem de Delaware Başsavcısı

olarak görev yapan Biden, 2008 yılında Irak'a gönderilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Jo Biden 1972 yılında da bir otomobil kazasında ilk eşi ile

kızını kaybetmişti.