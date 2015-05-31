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Dünya
Deutsche Welle

Biden’ın acı kaybı

ABD Başkan Yardımcısı Jo Biden’ın 46 yaşındaki büyük oğlu Beau Biden beyin kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2015 15:27

Beyaz Saray'ın Biden ailesi adına yaptığı açıklamada, “Biden ailesinin tamamı tarif
edilemez derecede üzüntülüdür” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Ruhunun hepimizin
içinde yaşamaya devam edeceğini biliyoruz, özellikle de cesur eşi Bayan Hallie ve iki
harika çocuğu Natalie ve Hunter” denildi.

Birkaç yıldır kanserle mücadele eden Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal
Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Başkan Barack Obama da bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, Beau Biden'ın babası
ile aynı üniversitede hukuk eğitimi gördüğü ve kamu hizmetinde görev aldığı belirtildi.
Ayrıca Biden'ın tıpkı babası gibi candan bir insan ve inançlı bir Katolik olduğu
vurgulandı. Avukat olarak Kosova'ya giden, bir dönem de Delaware Başsavcısı
olarak görev yapan Biden, 2008 yılında Irak'a gönderilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Jo Biden 1972 yılında da bir otomobil kazasında ilk eşi ile
kızını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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