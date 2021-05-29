Biden yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret: İstanbul Sözleşmesi vurgusu, Anıtkabir ziyareti, sivil toplum ile görüşme...

T24 Dış Haberler

ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayan Joe Biden yönetiminin bir ferdi Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, cuma günü Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelen Sherman, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Afganistan, Suriye & bölgesel konular üzerine verimli bir görüşme yaptıklarını" ifade etti. Sherman, "4 milyondan fazla mülteciye verdiği desteği sürdüren Türkiye'ye müteşekkiriz" dedi. Sherman ayrıca Biden yönetiminin Türkiye ile görüşmelerinde sıkça yaptığı şekilde "İnsan hakları, demokrasi & hukukun üstünlüğünün önemine de değindi".

Sherman daha sonra ABD Büyükelçiliği'nin de ziyaret edip Büyükelçi David Satterfield ile bir fotoğrafını paylaştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı daha sonra Türkiye'de ABD şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Sherman daha sonra Türkiye'deki sivil toplum destekçileriyle bir araya geldi. ABD'li bakan yardımcısı "Ankara’da ST ortaklarıyla kaygıları ve Türkiye’de ST’yi destekleme yollarını ele aldık. ABD, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların & kız çocuklarının güçlendirilmesi & LGBTQİ+ haklarının korunması gibi insan hakları konularında sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir" paylaşımında bulundu.

"Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden aniden çekilmesi, derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ziyareti sırasında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yarattığı hayal kırıklığına da değindi.

Sherman, "Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden aniden çekilmesi, derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin küresel ölçekte artmasıyla birlikte, kadın haklarını dünya genelinde desteklemek hepimiz için her zamankinden daha önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sherman, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı bir maske de taktı.

Anıtkabir ziyareti

ABD'li bakan yardımcısı daha sonra Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'i ziyaret edip çelenk bıraktı.

Sherman resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına ve mirasına duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak Anıtkabir’e çelenk koymaktan onur duydum. Atatürk’ün ‘yurtta sulh cihanda sulh’ anlayışını saygıyla hatırlıyoruz" yazdı.