Biden yönetimi yetkilisi: ABD, 11 Eylül saldırılarının 20 yıl dönümünde Afganistan'dan çekilmiş olacak

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Joe Biden, radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'nin New York ve Washington'a saldırarak binlerce kişiyi öldürdüğü 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü itibariyle Afganistan'dan tüm askerlerini çekme kararı aldı.

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi alınan kararı doğruladı. Biden'ın resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor. Afganistan'da yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri ve NATO koalisyonundan 7 bin yabancı asker bulunuyor.

The Guardian'ın aktardığına göre ABD'li yetkili NATO koalisyonu için, "Buraya beraber geldik, beraber uyum sağladık ve şimdi de beraber çıkacağız" dedi.

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi, "Afganistan'a 11 Eylül'de bize saldıranlara karşı adaleti sağlamak ve teröristlerin burayı güvenli bölge olarak kullanmasını önlemek için gittik. Bu amaca birkaç yıl önce ulaştık" dedi.

ABD'nin 2001'de El Kaide'nin saldırılarından sonra başlattığı işgalde yaklaşık 800 bin ABD'li en az bir kez görev yaptı; 2 bin 300'den fazla ABD'li öldü ve 20 binden fazlası da yaralandı.

2001'den bu yana süren çatışmalarda 50 bin Afganistanlı sivil hayatını kaybetti.

Taliban sözcüsü Muhammed Naim salı günü, yabancı güçler Afganistan'dan tamamen çekilmediği sürece hiçbir barış konferansında yer almayacaklarına dair açıklama yapmıştı.