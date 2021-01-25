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Koronavirüs

"Biden yönetimi, yeni Koronavirüs varyantları nedeniyle bir dizi ülkeye seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor"

25 Ocak 2021 09:04

ABD Başkanı Joe Biden'ın Koronavirüs'le mücadele adımları çerçevesinde Avrupa Birliği, Britanya ve Brezilya'da yakın zaman içinde bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilere seyahat yasağını yeniden başlatacağı öğrenildi.

AFP'nin aktardığı habere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi Biden yönetiminin Koronavirüs'ün yeni varyasyonu endişeleriyle de birlikte Avrupa Birliği ülkeleri, Britanya ve Brezilya'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı uygulayacağını söyledi.

Joe Biden göreve başlar başlamaz Koronavirüs'le mücadeleyi öncelikli gündem olarak ele aldı. Maske kurallarını genişleten Biden ABD'ye gelen kişilere karantina zorunluluğu da getirdi. 

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