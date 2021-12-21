Biden yönetimi ücretsiz dağıtılmak üzere 500 milyon hızlı Covid-19 testi almayı planlıyor

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ABD Başkanı Joe Biden, evde yapılabilen Covid-19 testlerinin tüm Amerikalılar için yaygınlaşması yolunda atılacak adımları açıklayacak. Biden’ın bugün, ücretsiz dağıtılacak 500 milyon hızlı Covid-19 testi alacaklarını duyuracağı belirtildi.

The Hill’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, artan Covid-19 vakaları karşısında hastanelerdeki yükü azaltmak için evde yapılan hızlı Covid-19 testlerinin yaygınlaştırılması yönünde adımlar açıklayacak.

Plana göre, Biden yönetimi, ücretsiz dağıtılmak üzere 500 milyon hızlı test alacak. Biden’ın konuşmasında yeni federal test tesisleri açılacağını da duyurması bekleniyor.

Hızlı Covid testleri, artan taleple birlikte şu an yetersiz kalıyor. Ancak aynı zamanda laboratuvar testleri için oluşan sıralar, yoğunluğa sebep oluyor.

Ücretsiz hızlı test sisteminde vatandaşlar internet üzerinden sipariş verebilecek. Her hane için kaç test verileceğine ilişkin hazılrıklar sürüyor.

Omicron varyantı dünya genelinde büyük bir hızla yayılarak endişelere neden oluyor. Uzmanlar, önlemlerin yeniden yürürlüğe girmesi ve üçüncü doz aşıların yapılması gerektiğini söylüyor.

ABD’de son verilere göre, yeni vakaların yüzde 73’ünü Omicron varyantı oluşturuyor.