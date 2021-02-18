Biden yönetimi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı oyun dışı mı bırakmaya çalışıyor?

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Biden yönetimi, Suudi Arabistan'dan ABD'ye "yaklaşımını değiştiresini" beklediğini ifade ederken Joe Biden ile ülkenin de facto lideri Veliaht Prens Muhammed Bin Selman(MBS) ile temasın minimuma indirileceğinin sinyallerini verdi.

Bu duruş, ABD'nin önceki yönetimine göre oldukça farklı. MBS, Trump yönetiminin en çok ilgi gösterdiği isimlerden biriydi. Bugünlerde ise ABD istihbaratı muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili raporunu kamuya açıyor. Raporda cinayetin emrini MBS'nin vermiş olabileceğinin yazdığı düşünülüyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki bu hafta yaptığı açıklamada Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri "tekrar kalibre" etmeyi planladığını ifade etmişti. Psaki, Biden'ın mevkidaşı olarak Veliaht Prens yerine Kral Selman'ı görme ihtimali üzerinde de durduğunu ifade etti. Teknik olarak Biden'ın mevkidaşı Kral Selman olsa da, ülke adına yabancı liderlerle direkt temasları MBS kuruyor.

Washingtondakiler, Biden yönetiminin bu hareketinin sembolik mi olduğunu yoksa ABD'nin gerçekten MBS'nin bazı güçlerini elinden alması için Suudi yönetimine baskı mı yapmaya çalıştığını konuşuyor.

Geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan birçok öncelikli konuda ABD'nin müttefiki. Ancak ABD'nin bu partnerliğe getirdiği değer ve çıkarlara saygı göstermeleri gerekiyor" denildi.