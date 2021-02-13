Biden yönetimi, dünyanın en tartışmalı hapishanelerinden Guantanamo'yu kapatmak istiyor

T24 Dış Haberler

ABD'de Joe Biden yönetimi, uzun yıllardır tartışmalı başlıklar ve insan hakları ihlalleri iddialarıyla gündeme gelen Küba'daki Guantanamo askeri hapishanesini kapatmayı istediğini duyurdu.

Düzenlediği bir basın toplantısı sırasında bir gazetecinin, "Başkan Biden'ın görev süresi dolduğunda hapishane kapanmış olacak mı?" sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Planımız ve niyetimiz kesinlikle bu yönde" dedi.

Psaki, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili olarak ellerindeki seçenekleri incelemeye başladığını belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de hapishanenin kapanması fikrine destek verdiğinin sinyallerini verdi.

Biden'ın Başkan Yardımcılığını yaptığı Barack Obama 2008 kampanyasında hapishaneyi kapatacağına söz vermiş, ancak Beyaz Saray'da geçirdiği 2 dönemde de yerine getirmemişti. 45. ABD Başkanı Donald Trump ise hapishaneyi açık tutmak için 2018'de bir kararname imzaladı.

2002'de açılan hapishanede teröristlerin sorgulanması planlanıyordu. Ancak daha sonra Gunantonoma'daki birçok kişi resmi suçlama veya duruşma tarihi olmadan tutulmaya başlandı.

Guantanamo'da mevcut olarak 40 tutuklu bulunuyor.