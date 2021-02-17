Biden yönetimi, ABD'nin DSÖ'ye 200 milyon dolarlık borcunu ödeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın finansal yükümlülük kapsamında Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay sonunda ödeyeceğini duyurdu.

BM Güvenlik Konseyinde, Covid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Blinken, ABD'nin aşı üretimi ve dağıtımında dünya çapında ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Pandemiyle mücadelede ve daha güçlü sağlık sistemleri inşa etmede DSÖ'nün önemine değinen Blinken, DSÖ'ye iki müjde birden verdi.

ABD, COVAX'a mali destek sağlamayı planlıyor

Dışişleri Bakanı, ABD'nin, DSÖ öncülüğündeki küresel aşı erişim programı COVAX'a mali destek sağlamayı planladığını duyurarak ekledi:

"ABD, DSÖ'ye olan 200 milyon dolardan fazla finansal yükümlülüğünü bu ay sonunda ödemeyi planlıyor."

Covax nedir?

DSÖ tarafından oluşturulan Covax, dünyanın orta ve düşük gelirli ülkelerinde yaşayan milyarlarca kişinin Koronavirüs'e karşı aşılanabilmesi konusundaki küresel çabaların merkezindeki oluşum.

Covax, 2021 yılının sonuna kadar çoğu Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunan orta ve düşük gelirli 91 ülkeye, en az 2 milyar doz aşı ulaştırarak, hastalık karşısında en korumasız insanların yüzde 20'sinin aşılanmasını sağlamayı hedefliyor.

190 ülkenin üye olduğu Covax programına Türkiye'nin dahil olmadığı ortaya çıkmıştı.