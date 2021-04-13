"Biden yönetimi, 11 Eylül itibarıyla Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekecek"

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği öne sürüldü.

Reuters'a konuşan kaynaklar, kararın resmileştirilmesinden önce isimsiz kalmak şartıyla, geri çekilmenin belirli güvenlik ve insan hakları garantilerine dayandığını belirttiler, daha fazla ayrıntı ise vermediler.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yarın Brüksel'de NATO müttefiklerine karar hakkında brifing vermesi bekleniyor. Kaynaklar, Biden'ın kararını kamuoyuna kendisinin açıklayabileceğini de belirtti.

Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.

Biden yönetimi yetkilileri, bir süredir Afganistan'daki şiddet olaylarını gerekçe göstererek anlaşmada belirtilen tarihe uymanın zor olacağını ifade ediyordu.