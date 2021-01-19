Biden yemin törenine Amerika'daki inşaat patronu Mükemmel Sarımsakçı'yı davet etti

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine Türk işadamı Mükemmel Sarımsakçı’yı davet ettiği ortaya çıktı. Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre Sarımsakçı, 20 Ocak’taki törene davet edilen az sayıda kişiden biri.

ABD’de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Sarımsakçı, satın aldığı gökdelenler ve geliştirdiği emlak projeleriyle birçok medya mecrasında haber olmuştu. Sarımsakçı, Amerika’nın Dallas şehrinde yaşıyor...

Trump, Yalçındağ ve Doğan Ailesini davet etmişti

Önceki Başkan Trunmp’ın yemin törenine ise Türkiye’den iş insanları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Ali Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner ve Begümhan Doğan Faralyalı katılmıştı.