Biden, yemin töreni için Washington'da

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, bugünkü yemin töreni için başkent Washington'a geldi.

Başkente hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulunan Biden, duygusal bir konuşma yaptı.

Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti." dedi.

Konuşmayı oğlunun adını taşıyan tesiste yapmaktan gurur duyduğunu belirten Biden, “Bu biraz duygusal. Bunu Binbaşı Beau Biden tesisinde yapmaktan gurur duyuyorum. Tek pişmanlığım bugün burada olamaması” ifadelerini kullandı.

Biden, “İyi ve kötü günler boyunca her şey için Delaware'li dostlarıma bugün burada bulunan tüm Biden ailesi adına teşekkür etmek istiyorum, her birimiz için ne kadar önemli olduğunuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.

"Bunların karanlık zamanlar olduğunu biliyorum"

Biden, “Dolayısıyla, bir sonraki Washington yolculuğumuzun burada başlaması son derece kişiseldir, Amerikalılar olarak kim olduğumuzu en iyi şekilde tanımlayan bir yer. Bunların karanlık zamanlar olduğunu biliyorum, ama her zaman ışık vardır. Bu durumu bu kadar özel kılan da budur” ifadelerini kullandı.

Kendisine ve ailesine sağladığı fırsatlar için devlete övgüde bulunan Biden, “Devlet, anneme ve babama en çok ihtiyaç duydukları anda bir yuva ve geçim kaynağı verirken, hayalini kurduğumuz her şeyi yapabileceğimizi gösterdi” dedi.

Biden, “Bir sonraki Başkanınız ve Başkomutanınız olmaktan gerçekten onur duyuyorum ve her zaman Delaware’li olmaktan gurur duyacağım” ifadelerini kullandı.

Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.

Biden yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak. (İHA)

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