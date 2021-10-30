Biden ve Macron, Aukus krizinden sonra yara sardı: "Süreç beceriksizce yönetildi"

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ABD Başkanı Joe Biden, Washington-Paris hattındaki ilişkileri toparlamak istediğine dair sinyaller vererek, iki ülke arasında diplomatik krize yol açan güvenlik ve teknoloji paktının açıklanma sürecinin "beceriksizce" yönetildiğini ifade etti.

Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 zirvesinden önce cuma günü Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Bu iki liderin, Macron'un eylülde açıklanan anlaşma sebebiyle "ihanete uğramış" hissetmesinden bu yana ilk yüz yüze görüşmesiydi.

ABD, Avustralya ve Britanya arasında imzalanan "Aukus" paktı nedeniyle Avustralya Fransa ile 6 dizel denizaltı için yaptığı 66 milyar dolarlık kontratı iptal etmiş, onun yerine ABD'den 8 nükleer denizaltı almaya karar vermişti. Bu, Fransa'nın tepkisini çekmişti.

Cuma günü yapılan görüşmede, Biden Avustralya'nın Fransa ile yaptığı kontratı iptal ettiğini önceden Paris'e bildirdiğini düşündüğünün sinyallerini verdi.

Biden, "Yaşananlar beceriksizceydi, çok hassas davranılmadı" derken, "Fransa'nın çok önceden anlaşmanın iptal olacağı konusunda bilgilendirildiğini sanıyordum" ifadelerini kullandı.

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. ABD'li bir yetkili, görüşmenin yarısından fazlasında iki liderin yalnız olduğunu belirtti.

İki lider, alışılmıştan daha uzun bir ortak açıklama yayımladı. Biden, Sahel'de Fransa'nın liderlik ettiği terörle mücadele operasyonlarına ABD'nin artık daha çok destek vereceğini ifade etti. İki lider yılın sonuna kadar kurulacak olan temiz enerji partnerliğinden memnuniyet duyduklarını, NATO ve onun nükleer caydırıcı gücüne inandıklarını ve Hint-Pasifik'te işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Macron görüşmeden sonra, "Güven, aşk gibidir; Bildiriler iyidir ama kanıt daha iyidir" dedi.