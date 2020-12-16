Biden, Ulaştırma Bakanı adayı olarak Buttigieg'yi gösterdi; kabul edilirse ABD'nin LGBT olduğu bilinen ilk kabine üyesi olacak

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti ön seçimlerindeki rakiplerinden eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'yi Ulaştırma Bakanlığı'na aday gösterdi.

Eğer Senato tarafından kabul edilirse Buttigieg, ülkenin havayollarını, otobanlarını ve ulaştırma sistemlerini denetleyen büyük federal kurumun başına geçecek. Ayrıca Buttigieg, kabul edilirse ABD'nin ilk LGBT olduğunu açıklamış kabine üyesi olacak.

Biden konuyla ilgili açıklamasında, "Buttigieg'yi Ulaştırma Bakanı olması için aday gösteriyorum çünkü o önümüzdeki birçok mücadele ve fırsatın kalbinde duruyor" dedi.

Buttigieg, Demokrat ön seçimlerinde beklenenin üstünde bir performans sergileyerek başarılı bir bağış kampanyası yürütmüş ve hızlıca South Bend Belediye Başkanlığı'ndan tüm ülkenin tanımaya başladığı bir isim haline gelmişti. Buttigieg, ön seçimlerin Iowa'daki ilk ayağında yarışın favorileri Biden ve Bernie Sanders'ı geçerek sürpriz yapmıştı. Biden, Güney Carolina'da yarışın kontrolünü eline aldıktan sonra yarıştan çekiden Buttigieg, eski başkan yardımcısına destek vermeye başladı.

ABD'nin en büyük LGBT destek grubu İnsan Hakları Kampanyası Vakfı (Human Rights Campaign), Buttigieg'yin hep kimliği konusunda açık ve dürüst olduğunu, ayrıca halka seslerini duyurma konusunda destek verdiğini söyleyerek adaylığından memnun olduklarını ifade etti.