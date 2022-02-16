Biden: Ukrayna'da işgal hâlâ ciddi bir olasılık; 150 bin Rus askeri tehdit oluşturan pozisyonda

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ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'nın "bazı askerlerin üslerine döndüğü" açıklamasına rağmen Ukrayna'nın etrafında 150 bin kadar askerin "tehdit edici bir pozisyonda" durmaya devam ettiğini ve işgalin hala "ciddi bir olasılık olduğunu" söyledi.

Beyaz Saray'da canlı yayınlanan bir konuşma yapan Biden, Rusya'ya hem diplomasi çağrısı yaptı hem de sopa gösterdi.

ABD'nin Moskova ile güvenlik görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın işgal kararı alması durumunda bunun Moskova için ciddi sonuçları olacağını söyledi. ABD istihbaratı, işgalin çarşamba günü itibariyle gerçekleşme olasılığı olduğunu belirtmişti.

Biden konuşmasında dünyayı Rusya askeri müdahalesine karşı örgütleyeceğini belirtirken, verilen tepkinin ekonomik olacağını söyledi ve bir kez daha Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyeceğini vurguladı. ABD lideri, NATO toprağına bir saldırı olursa veya ABD vatandaşları zarar görürse tepkilerinin farklı olacağını ifade etti.

"Rusya ile direkt çatışmanın peşinde değiliz, ancak daha önce açıkça belirttiğim gibi; Rusya, ABD'lileri ve Ukrayna'yı hedef alırsa sert bir şekilde karşılık vereceğiz" diyen Biden, "Eğer Rusya, ABD veya müttefiklerinin şirketlerine veya kurumlarına siber saldırılar gibi asimetrik savaş öğeleri üstlenirse buna da karşılık vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Salı günü Ukrayna'da birçok devlet sitesi çökmüştü. The Washington Post, bunun yüksek olasılıkla Rusya devlet destekli bilgisayar korsanlarının işi olduğunu yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü dün, "Güney ve batı ordu bölgelerinin üniteleri görevlerini tamamladıkları için demiryolu ve karayolu ile dönüş hazırlıklarına başladılar ve bugün garnizonlarına dönmeye başlayacaklar" demişti.