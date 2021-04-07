Biden: Tüm ABD'li yetişkinler 19 Nisan'dan itibaren Koronavirüs aşısı yaptırabilecek

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ABD Başkanı Joe Biden,19 Nisan'dan itibaren ülkedeki tüm vatandaşların Koronavirüs aşısı yaptırabileceğini belirtti.

Biden, ilk olarak aşılamanın herkese açılacağı tarihi geçen haftalarda 1 Mayıs olarak duyurmuştu. ABD lider,, tüm eyalet yönetimlerine bu tarihi 19 Nisan'a çekmesi için direktif verdiğini bildirdi. Birçok ABD eyaleti yeni hedef tarihte aşılanmayı tüm yetişkinlere açacaklarını bildirdi.

ABD'de 16 yaş altındakilere aşı yapılmasına henüz başlanmadı ancak test süreci sürüyor dedi.

Biden, "Hala bitiş çizgisinde değiliz. Yapacak çok işimiz var. Ölüm kalım yarışı sürüyor" dedi.

Biden, ülkedeki öğretmen ve okul çalışanlarının yüzde 80'inden fazlasına en az bir doz aşı yapıldığını da bildirdi.